Зеленський у Раді підійшов поговорити з депутатом ЄС Гончаренком: деталі

Президент України Володимир Зеленський під час перерви у Верховній Раді підійшов до депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, порадивши тому не переходити на особистості.

Про цей інцидент повідомляють у фейсбуці колеги Гончаренка, зокрема Вікторія Сюмар та Володимир Ар'єв.

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Сам Гончаренко у своєму телеграм-каналі розповів, що Зеленський підійшов до нього і попросив не переходити на особистості. За словами нардепа, він сприймає це по-філософськи.

Схоже, причиною для цього стали виступи депутата з трибуни парламенту. Під час позачергового засідання у середу, 4 березня, він виступав кілька разів, щоразу переходячи на крик, а також звинувачуючи президента у невиконанні обіцянок.

Зокрема, Олексій Гончаренко заявив, буцімто президент обіцяв "усіх посадити". У цьому контексті він заявив, що крім шести правоохоронних органів, владі не вистачає ще двох, які зазвичай заважають поганому танцюристу.

Тому що треба вже саджати своїх, а цього ви вже зробити не можете. Тому наберіться мужності, напишіть заяву про відставку і йдіть геть – замість Гончарука і разом з ним,

– прокричав з трибуни Ради Гончаренко.

Одразу ж після цих слів парламент взявся голосувати за призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а одразу ж після голосування Дмитро Разумков оголосив перерву. Саме під час неї Володимир Зеленський і підійшов до Олексія Гончаренка.