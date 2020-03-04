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      Порошенко і Зеленський поговорили тет-а-тет в Раді: фото

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      Розмова депутатів біля президії / Скріншот з онлайн-трансляції ВР

      Чинний Президент України Володимир Зеленський та його попередник Петро Порошенко поспілувалися біля президії парламенту перед заслуховуванням питання призначення нового складу уряду.

      Спершу депутати "Голосу" та "Європейської солідарності" підійшли до президії та вимагали дати право оголосити заяву у сесійній залі.

      До речі: Зеленський у Раді підійшов поговорити з депутатом ЄС Гончаренком: деталі

      Розмова зав'язалася між Сергієм Рахманіним, Іриною Геращенко, Дмитром Разумковим, Русланом Стефанчуком і Володимиром Зеленським.

      Згодом до політиків підійшов Петро Порошенко. Коли всі депутати відійшли від президії, то п'ятий президент підійшов до Володимира Зеленського і декілька хвилин з ним розмовляв.

      зеленський порошенко
      Порошенко поспілкувався із Зеленським/ Скріншот з онлайн-трансляції засідання Ради

      Невідомо про що саме говорили президенти, але після розмови вони потиснули один одному руки.

      зеленський порошенко рада
      Зеленський та Порошенко потиснули руки/ Фото Яна Доброносова

      Наразі триває позачергове засідання Верховної Ради, яке скликав Володимир Зеленський. Серед головних питань – робота Кабміну та силових органів.

      Депутати уже встигли проголосувати за відставку Олексія Гончарукапризначення прем'єром Дениса Шмигаля, склад нового уряду та за призначення Тарана новим міністром оборони України.

      склад українського уряду шмигаль кабінет міністрів міністри
      Склад українського уряду/ Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Президент України Володимир Зеленський Петро Порошенко Кабінет Міністрів України Верховна Рада Новини України Новини політики
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