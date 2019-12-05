ГБР готовит новую подозрение Петру Порошенко, – Труба

Государственное бюро расследований почти завершило подготовку подозрения пятому президенту Порошенко по делу о незаконном назначении и увольнении Семочко. Бюро находится на финальной стадии подготовки документов.

О том, что подозрение пятом президенту, а ныне нардепу Петру Порошенко, почти готово, сообщил директор ГБР Роман Труба.

Читайте также: Дело Порошенко: в чем подозревают и что грозит пятому президенту Украины

Идет подготовка второго проекта подозрения Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находимся на стадии подготовки этого проекта,

– отметил он.

По словам Трубы, проект подозрения могут подать в ГПУ еще до момента подписания президентом закона о ГБР, то есть до назначения и.о. директора бюро.

"Если будут проведены выемки и допросы и они завершатся до момента моего увольнения", – добавил директор ГБР.

Что известно о подозрении Порошенко

Пятый президент указом от 12 апреля 2019 года уволил с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко.

Программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовала сюжет, в котором говорилось, что семья первого заместителя руководителя СВР, бывшего руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко владеет домами под Киевом, которые стоят миллионы долларов. Стало также известно, что его родственники имеют, кроме украинского, также российское гражданство. Семочко отрицал это.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

СБУ сообщила, что проверяет распространенную в СМИ информацию о Семочко.

Глава СВР Егор Божок заявил, что оснований для отстранения от должности его заместителя Семочко нет.

Впоследствии в решении Шевченковского райсуда Киева отметили, что по данным контрразведки СБУ жена и дочь Семочко таки имеют российское гражданство.

6 апреля тогда еще президент Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций, пообещав уволить Семочко.

14 апреля Порошенко подтвердил, что уволил его.

Адвокат бывшего заместителя руководителя Службы внешней разведки заявил, что Семочко хочет через суд восстановиться в должности.

К теме: У Порошенко отреагировали на проект подозрения относительно пятого президента

Ранее ГБР уже направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении Петру Порошенко. Его обвинили в выходе за пределы своих полномочий при назначении двух судей Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.