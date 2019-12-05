ДБР готує нову підозру Петру Порошенку, – Труба

Державне бюро розслідувань майже завершило підготовку підозри експрезиденту Порошенку у справі про незаконне призначення та звільнення Семочка. Бюро перебуває на фінальній стадії підготовки документів.

Про те, що підозра п’ятому президенту, а нині нардепу Петрові Порошенку, майже готова, повідомив директор ДБР Роман Труба.

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Йде підготовлення другого проєкту підозри Порошенку. Це провадження про незаконне призначення Семочка. Ми перебуваємо на стадії підготовки цього проєкту,

– зазначив він.

За словами Труби, проєкт підозри можуть подати до ГПУ ще до моменту підписання президентом закону про ДБР, тобто до призначення т.в.о. директора бюро.

"Якщо будуть проведені виїмки та допити й вони завершаться до моменту мого звільнення", – додав директор ДБР.

Що відомо про підозру Порошенку

Експрезидент указом від 12 квітня 2019 року звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Сергія Семочка.

Програма антикорупційних розслідувань "Наші гроші з Денисом Бігусом" оприлюднила сюжет, у якому йшлося, що сім'я першого заступника керівника СЗР, екскерівника економічної контррозвідки СБУ Семочка має будинки під Києвом, які коштують мільйони доларів. Стало також відомо, що його родичі мають, окрім українського, також російське громадянство. Семочко заперечував це.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило провадження у справі про незаконне збагачення, в якому фігурує Семочко.

СБУ повідомила, що перевіряє поширену у ЗМІ інформацію щодо Семочка.

Голова СЗР Єгор Божок заявив, що підстав для відсторонення з посади його заступника Семочка немає.

Згодом у рішенні Шевченківського райсуду Києва зазначили, що за даними контррозвідки СБУ дружина й дочка Семочка таки мають російське громадянство.

6 квітня тоді ще президент Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій, пообіцявши звільнити Семочка.

14 квітня Порошенко підтвердив, що звільнив його.

Адвокат ексзаступника керівника Служби зовнішньої розвідки заявив, що Семочко хоче через суд поновитись на посаді.

До теми: У Порошенка відреагували на проєкт підозри щодо п'ятого президента

Раніше ДБР вже скерувало до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру Петрові Порошенку. Його звинуватили у виході за межі своїх повноважень при призначенні двох суддів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.