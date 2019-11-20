У судді будуть підстави для затримання Порошенка, – експерт назвав причини

Петро Порошенко вийшов за межі своїх повноважень при призначенні двох суддів Вищої ради правосуддя. Це фактично підрив конституційного ладу.

Про це в статті "Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України" 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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"Порошенко, ігноруючи рішення суду та порядок призначення суддів своїм указом змінив порядок відбору кандидатів і самостійно призначає двох суддів. Без проведення конкурсу. Причому зробив це в період, коли розумів, що не виграє президентські вибори", – зауважує Андрій Вігірінський.

Іншими словами, говорить експерт, це – узурпація влади, привласнення повноважень, які не передбачені законом. Порошенко втрутився в діяльність судової гілки влади.

Як зазначає Вігірінський, досудовому розслідуванню треба встановити просту і одночасно складну річ: мотив Порошенка. За його словами, статті 109 і 364 не передбачають можливості обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Бо у складі злочину немає фінансової складової.

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Крім того, наближеним людям з оточення Порошенка повідомлено про підозру в різних кримінальних провадженнях.

"Порошенко створив несприятливе тло для себе, який може змусити суддю обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Порошенко понад двадцять разів не з’являвся для дачі показів у справах, де він проходить як свідок. Фактично уникає співпраці з органами досудового розслідування. Має контроль і вплив на ЗМІ та через наближених до себе людей може формувати негативний фон у суспільстві. Внаслідок чого впливати на органи досудового розслідування", – наголошує Андрій Вігірінський.

Вігірінський додає: щоб довести факт зловживання владою, потрібно з’ясувати, які конкретні рішення приймалися, хто здійснював їх підготовку. Може бути наукова експертиза, допит свідків. Зокрема, членів конкурсної комісії.

"Якщо це свідчитиме, що Порошенко вийшов за межі своїх повноважень із конкретною метою – повалення державного устрою в сфері розподілу повноважень між гілками влади, це серйозно. Бо підриває конституційний лад. Загроза диктатури", – підкреслює Вігірінський.

Що інкримінують Петру Порошенку?

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