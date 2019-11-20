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      У судді будуть підстави для затримання Порошенка, – експерт назвав причини

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      ДБР підготувало проєкт підозри Порошенку / gettyimages.com

      Петро Порошенко вийшов за межі своїх повноважень при призначенні двох суддів Вищої ради правосуддя. Це фактично підрив конституційного ладу.

      Про це в статті "Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України" 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      "Порошенко, ігноруючи рішення суду та порядок призначення суддів своїм указом змінив порядок відбору кандидатів і самостійно призначає двох суддів. Без проведення конкурсу. Причому зробив це в період, коли розумів, що не виграє президентські вибори", – зауважує Андрій Вігірінський.

      Іншими словами, говорить експерт, це – узурпація влади, привласнення повноважень, які не передбачені законом. Порошенко втрутився в діяльність судової гілки влади.

      Як зазначає Вігірінський, досудовому розслідуванню треба встановити просту і одночасно складну річ: мотив Порошенка. За його словами, статті 109 і 364 не передбачають можливості обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Бо у складі злочину немає фінансової складової.

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      Крім того, наближеним людям з оточення Порошенка повідомлено про підозру в різних кримінальних провадженнях. 

      "Порошенко створив несприятливе тло для себе, який може змусити суддю обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Порошенко понад двадцять разів не з’являвся для дачі показів у справах, де він проходить як свідок. Фактично уникає співпраці з органами досудового розслідування. Має контроль і вплив на ЗМІ та через наближених до себе людей може формувати негативний фон у суспільстві. Внаслідок чого впливати на органи досудового розслідування", – наголошує Андрій Вігірінський.

      Вігірінський додає: щоб довести факт зловживання владою, потрібно з’ясувати, які конкретні рішення приймалися, хто здійснював їх підготовку. Може бути наукова експертиза, допит свідків. Зокрема, членів конкурсної комісії.

      "Якщо це свідчитиме, що Порошенко вийшов за межі своїх повноважень із конкретною метою – повалення державного устрою в сфері розподілу повноважень між гілками влади, це серйозно. Бо підриває конституційний лад. Загроза диктатури", – підкреслює Вігірінський.

      Що інкримінують Петру Порошенку?

      Порошенка підозрюють у:

      • кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 3 статті 109 ККУ: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади з боку представника влади. Стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
      • кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 2 статті 364 ККУ: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Ця стаття передбачає позбавленням волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, а також штраф від 480 тисяч гривень до 960 тисяч гривень.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Роман Труба Вища рада правосуддя
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