У судьи будут основания для задержания Порошенко, – эксперт назвал причины

Петр Порошенко вышел за пределы своих полномочий при назначении двоих судей Высшего совета правосудия. Это фактически подрыв конституционного строя.

Об этом в статье "Дело Порошенко: в чем подозревают и что грозит пятому президенту Украины" 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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"Порошенко, игнорируя решение суда и порядок назначения судей своим указом изменил порядок отбора кандидатов и самостоятельно назначает двоих судей. Без проведения конкурса. Причем сделал это в период, когда понимал, что не выиграет президентские выборы", – замечает Андрей Вигиринский.

Другими словами, говорит эксперт, это – узурпация власти, присвоение полномочий, которые не предусмотрены законом. Порошенко вмешался в деятельность судебной ветви власти.

Как отмечает Вигиринский, досудебному расследованию надо установить простую и одновременно сложную вещь: мотив Порошенко. По его словам, статьи 109 и 364 не предусматривают возможность избрания меры пресечения в виде залога. Потому что в составе преступления нет финансовой составляющей.

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Кроме того, приближенным людям из окружения Порошенко сообщено о подозрении в различных уголовных процессах.

"Порошенко создал неблагоприятный фон для себя, который может заставить судью избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Порошенко больше двадцати раз не являлся для дачи показаний по делам, где он проходит как свидетель. Фактически избегает сотрудничества с органами досудебного расследования. Имеет контроль и влияние на СМИ и через приближенных к себе людей может формировать негативный фон в обществе. Вследствие чего влиять на органы досудебного расследования", – отмечает Андрей Вигиринский.

Вигиринский добавляет: чтобы доказать факт злоупотребления властью, нужно выяснить, какие конкретные решения принимались, кто осуществлял их подготовку. Может быть научная экспертиза, допрос свидетелей. В частности, членов конкурсной комиссии.

"Если это будет свидетельствовать, что Порошенко вышел за пределы своих полномочий с конкретной целью – свержение государственного строя в сфере распределения полномочий между ветвями власти, это серьезно. Потому что подрывает конституционный строй. Угроза диктатуры", – подчеркивает Вигиринский.

Что инкриминируют Петру Порошенко?

Порошенко подозревают в: