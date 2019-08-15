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      ГБР расследует "узурпацию" Порошенко по иску соратников Медведчука

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      ГБР допросило несколько десятков депутатов из "Народного фронта"
      ГБР допросило несколько десятков депутатов из "Народного фронта" / sud.ua

      Государственное бюро расследований допросило депутатку "Народного фронта" Викторию Сюмар. Дело ведут по иску нардепов "Оппоплатформы" Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. Они обвиняют депутатов из коалиции, а также Порошенко, Гройсмана и Парубия в узурпации власти.

      Следователи ГБР уже допросили по этому делу несколько десятков нардепов из "Народного фронта", пишет Виктория Сюмар в Facebook.

      К теме: Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

      Узурпация – захват власти и установление контроля над государственными институтами вооруженным путем или в результате заговора.

      Шуфрич и Нимченко сделали иск в ГБР по факту "захвата власти". Речь идет о представлениИ о назначении Владимира Гройсмана на должность премьер-министра. Депутаты считают, что это было незаконно, поскольку исключительным правом выдвигать кандидатуру премьера может иметь только сформированная коалиция, которой в то время якобы не было.

      Следователи ГБР тратят много времени и ресурсов на допросы депутатов, расследуя  "узурпировали ли государственную власть" депутаты коалиции законно избранного парламента Украины. Думаю, впереди еще много странных юридических формулировок, которые в нормальных странах прямо называют политически мотивированными,
      – сказала Сюмар.

      Проверки ГБР продолжаются по статьям "насильственное изменение конституционного строя" и "злоупотребление властью". Виновным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, арест или лишение права занимать определенные должности.

      Отметим, что пятый Президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 12 делах Государственного бюро расследований. Директор ГБР Роман Труба пожаловался, что Партия Порошенко хочет подать в суд на свой же закон, чтобы убрать руководство бюро и прекратить следствие.

      Что такое ГБР?Это Государственное бюро расследований. Этому органу подследственны высшие должностные лица, лица совершившие военные преступления, правоохранители и сами служащие антикоррупционных органов.

      Грубо говоря – это нечто похожее на американское ФБР: борьбой с организованной преступностью, терроризмом и убийствами, а также расследованиями дел о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников силовых структур – полиции, прокуратуры, СБУ и Антикоррупционного бюро.

      Кроме того, если когда-то за военные преступления отвечала военная прокуратура, то теперь это компетенция ГБР.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Нестор Шуфрич Государственное бюро расследований Верховная Рада Народный фронт
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