ДБР розслідує "узурпацію" Порошенка за позовом соратників Медведчука

Державне бюро розслідувань допитало депутатку "Народного фронту" Вікторію Сюмар. Справу ведуть за позовом нардепів "Опоплатформи" Нестора Шуфрича та Василя Німченко. Вони звинувачують депутатів з коаліції, а також Порошенка, Гройсмана і Парубія в узурпації влади.

Слідчі ДБР вже допитали у цій справі декілька десятків нардепів з "Народного фронту", пише Вікторія Сюмар у Facebook.

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Узурпація – захоплення влади та встановлення контролю над державними інститутами збройним шляхом або в результаті змови.

Шуфрич та Німченко зробили позов до ДБР за фактом "захоплення влади". Мова йде про подання щодо призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. Депутати вважають, що це було незаконно, оскільки виключним правом висувати кандидатуру прем'єра може мати тільки сформована коаліція, якої на той час нібито не було.

Слідчі ДБР витрачають багато часу і ресурсів на допити депутатів, розслідуючи – чи "узурпували державну владу" депутати коаліції законно обраного парламенту України. Думаю, попереду ще багато дивних юридичних формулювань, які в нормальних країнах прямо називають політично вмотивованими,

– сказала Сюмар.

Перевірки ДБР тривають за статтями "насильницька зміна конституційного ладу" та "зловживання владою". Винним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, арешт або позбавлення права обіймати певні посади.

Зазначимо, що п'ятий Президент України Петро Порошенко фігурує у 12 справах Державного бюро розслідувань. Директор ДБР Роман Труба поскаржився, що Партія Порошенка хоче подати до суду на свій же закон, щоб прибрати керівництво бюро та припинити слідство.

Що таке ДБР?Це Державне бюро розслідувань. Цьому органу підслідні вищі посадовці, особи що вчинили військові злочини, правоохоронці і самі ж службовці антикорупційних органів.



Грубо кажучи – це щось схоже на американське ФБР: боротьбою із організованою злочинністю, тероризмом і вбивствами, а також розслідуваннями справ про катування і жорстке поводження з боку працівників силових структур – поліції, прокуратури, СБУ та Антикорупційного бюро.



Крім того, якщо колись за військові злочини відповідала військова прокуратура, то тепер це компетенція ДБР.

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