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      Суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      Втім, п’ятого українського президента ДБР може допитати у такий спосіб лише за його згоди. Проведення допиту із застосуванням поліграфа можливе лише в кабінеті слідчого ДБР з дотриманням таємниці досудового слідства.

      Втім, Порошенко раніше заявляв, що не довіряє ДБР, а допит на поліграфі готовий пройти лише в ефірі одного з українських телеканалів.

      До теми: Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення каналу "Прямий": у ДБР відповіли

      Про судову ухвалу, згідно з якою Порошенка можуть допитати на поліграфі, повідомляє УНІАН з посиланням на речницю ДБР Анжеліку Іванову.

      Була ухвала суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути лише за його згоди,
      – сказала вона.

      Також речниця наголосила: проведення допиту на детекторі брехні можливе лише в кабінеті слідчого ДБР при дотриманні таємниці досудового слідства. Тому будь-які допити з використанням поліграфа у прямому ефірі "Прямого", як про це заявляв Порошенко, або будь-якого іншого телеканалу неможливі.

      Що за допит і до чого тут "Прямий"?

      Порошенко виступає свідком у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

      До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру. Коли той втік із країни, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, а опинився в руках оточення Петра Порошенка.

      Актуально: ДБР допитало Порошенка: деталі

      У 2017 році "Тоніс" перейменували в "Прямий канал" і в нього почалося багатомільйонні вливання грошей.

      Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим". Втім, під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передовсім – Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.

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      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Телеканал Прямий Кримінальні новини Судді
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