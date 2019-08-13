Суд дозволив допитати Порошенка на детекторі брехні

Втім, п’ятого українського президента ДБР може допитати у такий спосіб лише за його згоди. Проведення допиту із застосуванням поліграфа можливе лише в кабінеті слідчого ДБР з дотриманням таємниці досудового слідства.

Втім, Порошенко раніше заявляв, що не довіряє ДБР, а допит на поліграфі готовий пройти лише в ефірі одного з українських телеканалів.

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Про судову ухвалу, згідно з якою Порошенка можуть допитати на поліграфі, повідомляє УНІАН з посиланням на речницю ДБР Анжеліку Іванову.

Була ухвала суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути лише за його згоди,

– сказала вона.

Також речниця наголосила: проведення допиту на детекторі брехні можливе лише в кабінеті слідчого ДБР при дотриманні таємниці досудового слідства. Тому будь-які допити з використанням поліграфа у прямому ефірі "Прямого", як про це заявляв Порошенко, або будь-якого іншого телеканалу неможливі.

Що за допит і до чого тут "Прямий"?

Порошенко виступає свідком у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру. Коли той втік із країни, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, а опинився в руках оточення Петра Порошенка.

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У 2017 році "Тоніс" перейменували в "Прямий канал" і в нього почалося багатомільйонні вливання грошей.

Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим". Втім, під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передовсім – Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.