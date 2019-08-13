Суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

Впрочем, пятого украинского президента ГБР может допросить таким образом только с его согласия. Проведение допроса с применением полиграфа возможно лишь в кабинете следователя ГБР с соблюдением тайны досудебного следствия.

Однако, Порошенко ранее заявлял, что не доверяет ГБР, а допрос на полиграфе готов пройти лишь в эфире одного из украинских телеканалов.

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О судебном постановлении, согласно которому Порошенко могут допросить на полиграфе, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

Было постановление суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только с его согласия,

– сказала она.

Также пресс-секретарь подчеркнула: проведение допроса на детекторе лжи возможно лишь в кабинете следователя ГБР при соблюдении тайны досудебного следствия. Поэтому любые допросы с использованием полиграфа в прямом эфире "Прямого", как об этом заявлял Порошенко, или любого другого телеканала невозможны.

Что за допрос и при чем здесь "Прямой"?

Порошенко выступает свидетелем в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой".

До Революции Достоинства телеканал назывался "Тонис" и принадлежал старшему сыну Виктора Януковича Александру. Когда тот скрылся из страны, канал "Тонис" странным образом не был конфискован в государственную собственность, а оказался в руках окружения Петра Порошенко.

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В 2017 году "Тонис" переименовали в "Прямой канал" и в него началось многомиллионное вливание денег.

Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым". Впрочем, во время президентских выборов-2019 канал активно пиарил действующую власть и президента Порошенко, и жестко критиковал его оппонентов, прежде всего – Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.