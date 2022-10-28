Где не будет света в Ровно: полный список адресов и график на 28 октября

28 октября 2022 , 01:14
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Источник:

телеграмм Александра Третьяка

В Ровно 28 октября состоится плановое отключение света. Электроэнергии не будет ориентировочно до обеда.

Об этом рассказал городской голова Александр Третяк. По его словам, свет выключат в 8:00.

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Где в Ровно не будет света с 8:00 до 13:00

  • улица Соборная – дома № 5, 94, 108, 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,
  • улица Пластовая,
  • улица Князя Владимира – дома №27а, 10, 10а, (частично),
  • улица Хвылевого,
  • улица Гребинки,
  • улица Свободы,
  • улица Мицкевича – дома №5, 7,
  • ПДМ,
  • улица Героев Гурб,
  • улица Херсонская,
  • переулок Граничный,
  • улица Новая,
  • улица Михновского,
  • улица Рыжука,
  • улица Ремесленная,
  • улица Техническая,
  • улица Носаля,
  • улица Островского,
  • улица Черняховского – дом №4а,
  • улица Грушевского – дома №5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частично),
  • улица Савуры – дома №14, 14а,
  • улица Вышиванка - дома №32а, 35, 36, 40, 46, (частично),
  • улица Киевская – дома №4, 6, 8, 68, 53, 65, 77, 79,
  • улица Вишенского,
  • улица Валентинович,
  • улица Кармалюка,
  • улица Березовского,
  • улица Транспортная – дома №14, 16,
  • переулок Васильченко – дом №11,
  • улица Васильченко – дом №26,
  • улица Венская – дома №2, 39, 41,
  • улица Крушельницкой – дома 52, 62, (частично),
  • улица Ушинского,
  • улица Вовчка – дома №14, 15, 16,
  • улица Лысенко,
  • улица Бандеры – дома №1а, 1б, 1д, 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 39а, 45, 51, 53, 69, 69в, 69д,
  • улица Княгини Ольги – дома №21, 23,
  • улица Дарвина,
  • улица Карпинского,
  • улица Глинки,
  • улица Архитектора Бургиньона,
  • улица Шепетовская,
  • улица Тернопольская,
  • улица Новака (частично),
  • улица Борецкого,
  • улица Симиренко,
  • улица Волынская,
  • НУВХП (студгородок)
  • улица Семьи Мисечков – дом №13,
  • улица 24 августа (частично),
  • улица Чайковского (частично),
  • улица Кооперативная,
  • улица Школьная,
  • "Гранд Базар",
  • улица Замковая,
  • улица Набережная – дома №1а, 10а,
  • улица Гоголя,

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  • улица Здолбуновская,
  • улица Театральная (рынок "Дикий"),
  • улица Борисенко (частично),
  • улица Базарная,
  • улица Полуботка,
  • улица Шевченко (частично),
  • улица Мазепы (частично),
  • улица Вересая,
  • улица 16 июля (частично),
  • ТРЦ "Злата Плаза" (частично),
  • улица Котляревского,
  • улица Чорновола – дома №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частично перекресток "Истамбул"),
  • улица Любомирского,
  • улица Оршанской победы,
  • улица Тихая,
  • улица Драгоманова (частично),
  • улица Млинарская,
  • СПК,
  • улица Литовская,
  • проспект Мира (частично),
  • улица Кавказская (частично),
  • улица Петлюры,
  • улица Словацкого,
  • улица Почтовая (частично),
  • микрорайон Независимости – дома №5, 7,
  • Кинопалац,
  • улица Сагайдачного (частично),
  • улица Киевская – дома №46, 48, 50, 52, 70, (частично в районе "Камаз Транс Сервис"),
  • улица Даниила Галицкого (частично),
  • рынок "Андреевский",
  • Центральный автовокзал.
  • Зоопарк,
  • "Грин Хилс",
  • улица Стретенская,
  • улица Прилужная,
  • улица Дачная,
  • улица Надворная,
  • улица Светличная,
  • улица Зеленая,
  • улица Барвистая,
  • улица Досветная,
  • улица Журавлинная,
  • улица Свешникова,
  • улица Трипольская,
  • улица Гостинная,
  • улица Отрадная,
  • улица Приозерная,
  • улица Гребельная,
  • улица Пасхальная,
  • улица Рождественская.
  • ООО "Фози",
  • улица Владимира Стельмаха (частично),
  • улица Хлеборобов,
  • улица Григоренко,
  • район Новый Двор,
  • район Красные горы,
  • улица Серпанкова,
  • улица Бориса Андреева,

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  • улица Багалия,
  • улица Озерная,
  • улица Новодвирская,
  • улица Спокойная,
  • улица Летняя,
  • улица Весенняя,
  • улица Корнинская,
  • улица Чешская,
  • переулок Весенний,
  • улица Хуторская,
  • улица Смерекова,
  • улица Скоропадского,
  • улица Ясеневая,
  • улица Лозовая,
  • переулок Корнинский,
  • микрорайон Счастливое,
  • улица Энергетиков (частично),
  • улица Люблинская,
  • улица Спартака,
  • улица Курчатова (частично),
  • улица Студенческая,
  • улица Карнаухова (частично)
  • улица Владимира Стельмаха (частично),
  • район Красные горы,
  • улица Возницкого,
  • улица Полищука,
  • улица Литвина,
  • улица Волошина (ЧГ),
  • улица Крымского,
  • улица Гофмана,
  • улица Серпанкова,
  • улица Ступницкого,
  • улица Дорогобужская,
  • улица Антоновича,
  • село Колоденко,
  • улица Демьянчука (частично),
  • улица Единства – дома №13, 16.
Обратите внимание! Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения во всех регионах Украины. Это нужно для того, чтобы снизить нагрузку и стабилизировать работу энергосистемы после российских ударов.


Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала

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Автор: Ольга Котів