Где не будет света в Ровно: полный список адресов и график на 28 октября
28 октября 2022 , 01:14Читати новину українською
Источник:телеграмм Александра Третьяка
В Ровно 28 октября состоится плановое отключение света. Электроэнергии не будет ориентировочно до обеда.
Об этом рассказал городской голова Александр Третяк. По его словам, свет выключат в 8:00.
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Где в Ровно не будет света с 8:00 до 13:00
- улица Соборная – дома № 5, 94, 108, 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,
- улица Пластовая,
- улица Князя Владимира – дома №27а, 10, 10а, (частично),
- улица Хвылевого,
- улица Гребинки,
- улица Свободы,
- улица Мицкевича – дома №5, 7,
- ПДМ,
- улица Героев Гурб,
- улица Херсонская,
- переулок Граничный,
- улица Новая,
- улица Михновского,
- улица Рыжука,
- улица Ремесленная,
- улица Техническая,
- улица Носаля,
- улица Островского,
- улица Черняховского – дом №4а,
- улица Грушевского – дома №5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частично),
- улица Савуры – дома №14, 14а,
- улица Вышиванка - дома №32а, 35, 36, 40, 46, (частично),
- улица Киевская – дома №4, 6, 8, 68, 53, 65, 77, 79,
- улица Вишенского,
- улица Валентинович,
- улица Кармалюка,
- улица Березовского,
- улица Транспортная – дома №14, 16,
- переулок Васильченко – дом №11,
- улица Васильченко – дом №26,
- улица Венская – дома №2, 39, 41,
- улица Крушельницкой – дома 52, 62, (частично),
- улица Ушинского,
- улица Вовчка – дома №14, 15, 16,
- улица Лысенко,
- улица Бандеры – дома №1а, 1б, 1д, 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 39а, 45, 51, 53, 69, 69в, 69д,
- улица Княгини Ольги – дома №21, 23,
- улица Дарвина,
- улица Карпинского,
- улица Глинки,
- улица Архитектора Бургиньона,
- улица Шепетовская,
- улица Тернопольская,
- улица Новака (частично),
- улица Борецкого,
- улица Симиренко,
- улица Волынская,
- НУВХП (студгородок)
- улица Семьи Мисечков – дом №13,
- улица 24 августа (частично),
- улица Чайковского (частично),
- улица Кооперативная,
- улица Школьная,
- "Гранд Базар",
- улица Замковая,
- улица Набережная – дома №1а, 10а,
- улица Гоголя,
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- улица Здолбуновская,
- улица Театральная (рынок "Дикий"),
- улица Борисенко (частично),
- улица Базарная,
- улица Полуботка,
- улица Шевченко (частично),
- улица Мазепы (частично),
- улица Вересая,
- улица 16 июля (частично),
- ТРЦ "Злата Плаза" (частично),
- улица Котляревского,
- улица Чорновола – дома №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частично перекресток "Истамбул"),
- улица Любомирского,
- улица Оршанской победы,
- улица Тихая,
- улица Драгоманова (частично),
- улица Млинарская,
- СПК,
- улица Литовская,
- проспект Мира (частично),
- улица Кавказская (частично),
- улица Петлюры,
- улица Словацкого,
- улица Почтовая (частично),
- микрорайон Независимости – дома №5, 7,
- Кинопалац,
- улица Сагайдачного (частично),
- улица Киевская – дома №46, 48, 50, 52, 70, (частично в районе "Камаз Транс Сервис"),
- улица Даниила Галицкого (частично),
- рынок "Андреевский",
- Центральный автовокзал.
- Зоопарк,
- "Грин Хилс",
- улица Стретенская,
- улица Прилужная,
- улица Дачная,
- улица Надворная,
- улица Светличная,
- улица Зеленая,
- улица Барвистая,
- улица Досветная,
- улица Журавлинная,
- улица Свешникова,
- улица Трипольская,
- улица Гостинная,
- улица Отрадная,
- улица Приозерная,
- улица Гребельная,
- улица Пасхальная,
- улица Рождественская.
- ООО "Фози",
- улица Владимира Стельмаха (частично),
- улица Хлеборобов,
- улица Григоренко,
- район Новый Двор,
- район Красные горы,
- улица Серпанкова,
- улица Бориса Андреева,
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- улица Багалия,
- улица Озерная,
- улица Новодвирская,
- улица Спокойная,
- улица Летняя,
- улица Весенняя,
- улица Корнинская,
- улица Чешская,
- переулок Весенний,
- улица Хуторская,
- улица Смерекова,
- улица Скоропадского,
- улица Ясеневая,
- улица Лозовая,
- переулок Корнинский,
- микрорайон Счастливое,
- улица Энергетиков (частично),
- улица Люблинская,
- улица Спартака,
- улица Курчатова (частично),
- улица Студенческая,
- улица Карнаухова (частично)
- улица Владимира Стельмаха (частично),
- район Красные горы,
- улица Возницкого,
- улица Полищука,
- улица Литвина,
- улица Волошина (ЧГ),
- улица Крымского,
- улица Гофмана,
- улица Серпанкова,
- улица Ступницкого,
- улица Дорогобужская,
- улица Антоновича,
- село Колоденко,
- улица Демьянчука (частично),
- улица Единства – дома №13, 16.
Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала
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