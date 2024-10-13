Сильная интенсивность боев, почти 50 атак на Кураховском направлении: карта фронта 13 октября

Вооруженные Силы Украины дают отпор российским оккупантам на фронте. Войска вражеской армии пытались штурмовать позиции Сил обороны на нескольких важных направлениях.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. В Генштабе ВСУ рассказали детали о ситуации на разных направлениях фронта.

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Какая ситуация на фронте

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки российских воинов. ВСУ отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении противник атаковал 19 раз. Враг пытался продвинуться вперед в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении наши защитники отражали 3 штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении захватчики атаковали 9 раз в районах Калиновки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, совершил 15 атак в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.

Где враг наступал на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Вооруженные Силы Украины отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахово, Звездного, Дальнего и Антоновки.

Атаки врага на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении враг совершил 4 штурма наших позиций в районе Богоявленки. Оккупанты активно привлекали для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении отбита одна вражеская атака неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.