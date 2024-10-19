202 боестолкновения на фронте, более полусотни на Кураховском направлении: карта фронта 19 октября

Россия продолжает пытаться захватить территории Украины. Так, вражеские войска продолжают штурмовать позиции Сил обороны.

За прошедшие сутки состоялось 202 боевых столкновений. В Генштабе ВСУ сообщили, что происходит на разных направлениях фронта.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении оккупанты 4 раза проводили наступательные действия в районе Волчанска.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 23. ВСУ отбивали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении наши воины остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 3 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечиного и Ступочек. В Генштабе отметили, что ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации – бил КАБами в районе Никифоровки.

Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Часово Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации враг 7 раз атаковал в районах Торецка и Делиевки.

На Покровском направлении украинские воины отбили 35 атак за минувшие сутки. Враг пытался продвинуться неподалеку Романовки, Селидово, Луча и Михайловки.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка оккупанты 55 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

10 атак врага остановили ВСУ в районе Новоукраинки и Богоявленки Времовского направления.

На Ореховском направлении войска страны-агрессора один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.

6 тщетных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.