Повышенная пожарная опасность – дожди только в одном регионе: прогноз погоды в Украине на 19 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 19 сентября, будет меняющейся по всей территории. Синоптики прогнозируют осадки исключительно в западных регионах.
Осень постепенно приближается к прохладе, но столбики термометров еще 19 сентября будут держаться на "приятных показателях". В то же время кому-то точно следует позаботиться о наличии зонтика при себе.
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Ситуация по регионам
Собственно, на Западе будет дождь. Однако следует заметить, что осадки будут не продолжительными, а кратковременными. Хотя местами возможны даже грозы.
В то же время теплее всего будет в Центре и на Юге нашего государства. Температура в соответствующих регионах может достигать плюс 27 градусов по Цельсию.
Умеренная метеорологическая ситуация будет на Севере и Востоке Украины. Осадков не предполагают. Единственное, стоит ожидать переменную облачность.
Ветер преимущественно южный, от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет от 8 до 13 градусов Цельсия, на побережье морей и Закарпатье – от 12 до 17 градусов, а днем – от 22 до 27. В западных областях – от 16 до 21 градуса,
– сообщают в Укргидрометцентре.
Вместе с тем у Киеве и области будет сухо. Более того, эксперты предупреждают о повышенной пожарной опасности в этом и ряде других регионов.
В каких областях объявлено о повышенной пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра
Температура в крупнейших городах
- Киев +24...+26
- Ужгород +18...+20
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +18...+20
- Тернополь +18...+20
- Черновцы +18...+20
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +22...+24
- Ровно +21...+23
- Житомир +18...+20
- Винница +24...+26
- Одесса +24...+26
- Николаев +24...+26
- Херсон +24...+26
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +24...+26
- Сумы +17...+19
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +24...+26
- Донецк +22...+24
- Луганск +22...+24
- Харьков +24...+26
Какая будет температура по Украине 19 сентября / Карта Укргидрометцентра