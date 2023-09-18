Повышенная пожарная опасность – дожди только в одном регионе: прогноз погоды в Украине на 19 сентября

Погода в Украине во вторник, 19 сентября, будет меняющейся по всей территории. Синоптики прогнозируют осадки исключительно в западных регионах.

Осень постепенно приближается к прохладе, но столбики термометров еще 19 сентября будут держаться на "приятных показателях". В то же время кому-то точно следует позаботиться о наличии зонтика при себе.

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Ситуация по регионам

Собственно, на Западе будет дождь. Однако следует заметить, что осадки будут не продолжительными, а кратковременными. Хотя местами возможны даже грозы.

В то же время теплее всего будет в Центре и на Юге нашего государства. Температура в соответствующих регионах может достигать плюс 27 градусов по Цельсию.

Умеренная метеорологическая ситуация будет на Севере и Востоке Украины. Осадков не предполагают. Единственное, стоит ожидать переменную облачность.

Ветер преимущественно южный, от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет от 8 до 13 градусов Цельсия, на побережье морей и Закарпатье – от 12 до 17 градусов, а днем – от 22 до 27. В западных областях – от 16 до 21 градуса,

– сообщают в Укргидрометцентре.

Вместе с тем у Киеве и области будет сухо. Более того, эксперты предупреждают о повышенной пожарной опасности в этом и ряде других регионов.



В каких областях объявлено о повышенной пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в крупнейших городах

Киев +24...+26

Ужгород +18...+20

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +18...+20

Тернополь +18...+20

Черновцы +18...+20

Хмельницкий +20...+22

Луцк +22...+24

Ровно +21...+23

Житомир +18...+20

Винница +24...+26

Одесса +24...+26

Николаев +24...+26

Херсон +24...+26

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +24...+26

Чернигов +24...+26

Сумы +17...+19

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +24...+26

Донецк +22...+24

Луганск +22...+24

Харьков +24...+26



Какая будет температура по Украине 19 сентября / Карта Укргидрометцентра