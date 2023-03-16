Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военнослужащий ВСУ Евгений Карась. Он отметил, что украинцев ждет много "удивительных спецэффектов" от Вооруженных сил и от Главного управления разведки.

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"Неважно то, что я знаю. Важно то, что говорит противник и где он боится. И почему мы все переживаем за Мелитополь", – сказал он.

Карась заметил, что будет много интересного и то, о чем когда-то мечтали, произойдет.

"К этому готовятся союзники, к этому готовимся мы. Союзники на счет поставки Вооруженным силам материально-технической помощи или еще определенных комплектующих", – отметил боец ВСУ.

Военнослужащий рассказал, что он общается со многими подразделениями, поэтому они уверены, что "хлопка" будет очень много.

В основных технологических моментах мы сейчас впереди противника благодаря нашим умельцам, благодаря западной поддержке, миксу наших умельцев и западной поддержки. Мы россиян обгоняем. Это важно,

– добавил он.

"Усиление" российской армии

Армеец убежден, что пока украинские военные ожидают военной помощи от союзников, россиян ждут советские танки Т-62.

"Мы ждем "Леопарды" и многое, что вам не сказано. А у россиян ждут Т-62, с определенной там металлической защитой, жестяной и динамичной", – рассказал Евгений Карась.

Он добавил, что так танк Т-62 становится непроходимой "жестянкой", которая выдержит выстрел из РПГ, но не выдержит "Джавелин" и "Стугну", не говоря о современных танковых снарядах.

"Вот, что ждут россияне себе – "усиление", – отметил он.

Где может быть контрнаступление ВСУ

Карась предположил, что наступление ВСУ может быть на Мелитопольском направлении.

"Ведь это – плечо логистики. Это – Крымский мост, с которым, вероятнее всего, снова произойдет что-то плохое", – заявил он.

Он рассказал, если ВСУ зайдут в Мелитополь, то так "отрежут" ветку железнодорожного сообщения Волноваха – Мелитополь.

"Наступают гайки их всей группировке на южном участке, где у них и сейчас там проблемы", – заявил военнослужащий.

Карась заметил, что российские пропагандисты уже рассказали о том, как россияне готовят окопы на оккупированных территориях. А окопы, считает он, не выиграют ни войну, ни оборону.

"В этих окопах они накрыли какие-то дощечки сеткой рабицей. В условиях прилета и под дождем, оно все вообще попадает в окопы. И будет еще проблема – куда прятаться", – рассказал защитник.

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Катастрофа для России

Он заявил, что если все будет идти по плану Украины, то у россиян все будет плохо с обороной.

И если мы "отрезаем" все это, дальше "отрезается" Крым, начинается паника. И выходит, что Крым – это у нас будет полигон. Это как торт, на который мы просто будем бесконечно набрасывать наши "изюминки",

– отметил Евгений Карась.

И это, уверен он, будет огромная военно-политическая катастрофа для России.

Будущая деоккупация Луганщины

Относительно освобождения Северной Луганщины, военнослужащий добавил, что когда-то ВСУ могут сделать там сюрприз. Он отметил, что рядом есть области России, из которых оккупанты могут поддерживать сообщение.

"Там не столь эффективно будет нам реализовать наше преимущество в точности этого западного вооружения", – рассказал он.

Боец подчеркнул, что после того, как "посыплется" Крым, боевой дух противника в Луганской области существенно ухудшится.

"И будет понимать (противник – 24 Канал), что "мы все равно теряем территории, поэтому зачем стоять на смерть", – заявил Карась.

Военный отметил, что из упорства россиян видно, что они вроде бы "грызутся" за каждый метр и они действительно проявляют смелость. Однако он убежден, что эта смелость имеет предел, когда говорится, что от окупантов скрывают их потери и они их не знают. А когда они потеряют Крым или, как минимум, над ним будет нависать угроза, будут понимать все иначе.

Тогда уже каждый чмобик, сколько ты от него не забирай мобильные телефоны при въезде на территории оккупированной Украины, будет понимать, что "дело пахнет керосином",

– сказал он.

Что изменит ситуацию в Черном море

Евгений Карась заявил, если ВСУ будут стоять на входе в оккупированный Крым, это очень серьезно изменит ситуацию в Черном море.

"И это – логистика, это – дипломатия, это – символизм. Юг нас дождется. Но в каком порядке это будет… думаю, у нас будет много интересных сюрпризов для россиян", – подытожил он.

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