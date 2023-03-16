Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. Він зауважив, що на українців чекає багато "дивовижних спецефектів" від Збройних сил і від Головного управління розвідки.

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"Неважливо те, що я знаю. Важливо те, що каже противник і де він боїться. І чому ми всі переживаємо за Мелітополь", – сказав він.

Карась зауважив, що буде багато цікавого і те, про що колись мріяли, відбудеться.

"До цього готуються союзники, до цього готуємося ми. Союзники щодо того, що постачають Збройним силам матеріально-технічну допомогу або ще певні комплектуючі", – зауважив боєць ЗСУ.

Військовослужбовець розказав, що він спілкується з багатьма підрозділами, тож вони переконані, що "бавовни" буде дуже багато.

В основних технологічних моментах ми зараз попереду противника завдяки нашим умільцям, завдяки західній підтримці, завдяки міксу наших умільців і західної підтримки. Ми росіян обганяємо. Це важливо,

– додав він.

"Посилення" російської армії

Армієць переконаний, що поки українські військові очікують військової допомоги від союзників, на росіян чекають радянські танки Т-62.

"Ми чекаємо "Леопарди" і багато чого, що вам не сказано. А у росіян чекають Т-62, з певним там металевим захистом, бляшанковим і динамічним", – розповів Євген Карась.

Він додав, що так танк Т-62 стає непрохідною "бляшанкою", яка витримає постріл з РПГ, але не витримає "Джавелін" і "Стугну", не кажучи про сучасні танкові снаряди.

"Оце, що чекають росіяни собі – "посилення", – зазначив він.

Де може бути контрнаступ ЗСУ

Карась припустив, що наступ ЗСУ може бути на Мелітопольському напрямку.

"Адже це – плече логістики. Це – Кримський міст, з яким, найімовірніше, знову станеться щось лихе", – заявив він.

Він розказав, якщо ЗСУ зайдуть в Мелітополь, то так "відріжуть" гілку залізничного сполучення Волноваха – Мелітополь.

"Настають гайки їхньому всьому угрупуванню на південній ділянці, де у них і зараз там проблеми", – заявив військовослужбовець.

Карась зауважив, що російські пропагандисти вже розказали про те, як росіяни готують окопи на окупованих територіях. А окопи, вважає він, не виграють ані війну, ані оборону.

"В цих окопах вони накрили якісь там дощечки сіткою рабицею. В умовах прильоту й під дощем, воно все взагалі попадає в окопи. І буде ще проблема – куди ховатися", – розказав захисник.

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Катастрофа для Росії

Він заявив, якщо все буде йти за планом України, то в росіян все буде погано з обороною.

І якщо ми "відрізаємо" це все, далі "відрізається" Крим, починається паніка. І виходить, що Крим – це в нас буде полігон. Це ніби торт, на який ми просто будемо нескінченно накидувати наші "родзинки",

– зазначив Євген Карась.

І це, упевнений він, буде величезна воєнно-політична катастрофа для Росії.

Майбутня деокупація Луганщини

Щодо звільнення Північної Луганщини, військовослужбовець додав, що будь-коли ЗСУ можуть зробити там сюрприз. Він зазначив, що поруч є області Росії, з яких окупанти можуть підтримувати сполучення.

"Там не так ефективно буде нам реалізувати нашу перевагу в точності цього західного озброєння", – розповів він.

Боєць наголосив, що після того, як "посиплеться" Крим, бойовий дух противника на Луганщині суттєво погіршиться.

"І буде розуміти (противник – 24 Канал), що "ми все одно втрачаємо території, тому навіщо стояти на смерть", – заявив Карась.

Військовий зазначив, що із завзятості росіян видно, що вони ніби "гризуться" за кожен метр і вони справді проявляють сміливість. Однак він переконаний, що ця сміливість має межу, коли мовиться, що від окупантів приховують їх втрати й вони їх не знають. А коли вони втратять Крим або, як мінімум, над ним буде нависати загроза, то будуть розуміти все інакше.

Тоді вже кожен чмобік, скільки ти від нього не забирай мобільні телефони при в'їзді на території окупованої України, буде розуміти, що "дело пахнет керосином",

– сказав він.

Що змінить ситуацію в Чорному морі

Євген Карась заявив, якщо ЗСУ будуть стояти на вході до окупованого Криму, це дуже серйозно змінить ситуацію в Чорному морі.

"І це – логістика, це – дипломатія, це – символізм. Південь нас дочекається. Але в якому порядку це буде… думаю, в нас буде багато цікавих сюрпризів для росіян", – підсумував він.

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