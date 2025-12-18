Здесь изготавливают "Фламинго": журналисты побывали на секретном заводе в Украине

Два завода компании Fire Point, производящей ракеты "Фламинго", уже попадали под вражеские удары. Поэтому распределение и засекречивание производства оружия является "ключом к выживанию" Украины.

Журналисты BBC побывали на одном из предприятий, передает 24 Канал. Им вели с завязанными глазами, сказали выключить телефоны и не снимать никаких деталей, например колонны, окна, потолки и лица сотрудников на конвейере.

Что известно о производстве ракеты "Фламинго"?

В начале войны Украина в основном полагалась на старый советский арсенал. Сначала в модернизации помогла западная военная помощь, а теперь страна лидирует в области беспилотных систем.

По словам Владимира Зеленского, сейчас страна производит более 50% оружия, которое использует на передовой. В частности, почти весь арсенал дальнобойного оружия изготавливают отечественные оружейники.



Производство украинских ракет "Фламинго" / Фото ВВС

Украинские крылатые ракеты изрядно помогают бить вглубь вражеских территорий, ведь такой тип оружия партнеры поставляют неохотно.

Интересно! По предварительным данным, "Фламинго" имеет дальность полета 3 000 километров Это похоже на американский Tomahawk – более сложное и дорогое оружие, которое Дональд Трамп отказался предоставить Украине.

Детали журналистам рассказала 33-летняя Ирина Терех – главный технический директор компании Fire Point с девизом "если не мы, то кто".

Женщина выглядит крошечно перед гигантской ракетой, прототипы которой красили в розовый. Теперь оружие черное, поскольку "питается российской нефтью".



Главный технический директор Fire Point Ирина Терех / Фото ВВС

Конечный продукт похож на немецкую ракету V1 времен Второй мировой войны. Он состоит из большого реактивного двигателя, размещенного на трубе длиной с лондонский автобус. "Фламинго" уже использовали, но в компании не называют конкретные цели.

К слову, дипстрайки являются критической частью войны. Линия фронта простирается на более 1 000 километров, а Украина пытается замедлить наступление противника, атакуя его военную экономику.

Обратите внимание! По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в этом году подобные удары стоили вражеской экономике более 21,5 миллиарда долларов.



Производство украинских ракет "Фламинго" / Фото ВВС

Ирина Терех говорит, что Украина не сможет сравниться с Россией по ресурсам, но "пытается бороться умом и тактикой". В то же время главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман признает, что "геймчейнджера" не существует.

Единственный геймчейнджер, который мы имеем, – это наша воля,

– говорит он.

До полномасштабного вторжения Fire Point не существовало, однако сейчас стартап производит по 200 дронов в день. Беспилотники FP1 и FP2, размером с небольшой самолет, совершили 60% украинских дипстрайков. Каждый дрон стоит около 50 000 долларов, что втрое дешевле, чем "Шахеды" российского производства.

Что известно о ракете "Фламинго"?