Санта в 2023 году разнес 7 миллиардов подарков: где летели волшебные сани с оленем Ральфом
В 2023 году, как всегда, за полетом Санты можно было следить онлайн. В ночь с 24 на 25 декабря он совершил почетный круг вокруг Земли, чтобы разнести детям подарки.
Что интересно, за маршрутом саней с волшебными оленями мир стал следить не так давно. Сделать это можно на двух сайтах, подробнее расскажет 24 Канал.
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Как узнать, где летит Санта сейчас
Известный сервис Flightradar отслеживает перемещение самолетов. Впрочем, с 2017 года там решили отмечать на карте и маршрут рождественских саней Санта-Клауса. Это довольно мило, ведь люди могут увидеть волшебные сани, просматривая маршруты гражданских самолетов.
Вот так выглядели санты Санты на сайте сервиса Flightradar, воздушное судно R3DN053 / Скриншот 24 Канала
За Сантой следят и ВВС США
Там сани обозначены как 1-877-Hi-NORAD. Вот уже более 60 лет Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает этот волшебный полет.
А история того, как волшебником заинтересовались американские военные, очень забавна. В 1955 году один из магазинов разместил номер якобы Санты и призвал детей звонить ему. Но вот беда: из-за путаницы номер указали неправильно. И все дети звонили в ВВС США.
Там сознательно отнеслись к ошибке и решили порадовать детей, а заодно и взрослых. Так что появилась программа NORAD Tracks Santa.
Военные отслеживают полет Санты / Фото NORAD
Военные уверяют, что оберегают полет волшебника, а он в ответ летит медленнее, чтобы радары смогли отследить его пребывание. Хотя обычно летит как реактивный истребитель! Выявить, где сейчас летят сани Санты, можно благодаря носу оленя Ральфа – он светится и выдает инфракрасный сигнал, похожий на запуск ракеты.
К сожалению, военные сейчас меньше записывают ролики путешествия Санты, хотя обычно они очень живописны.
Вот, к примеру, как летел Санта в 2017 году.
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Где побывал Санта в 2023 году
Он вылетел с Северного полюса, пролетел над Азией, Африкой, Европой, обеими Америками и остановился на Гавайях. В этом году Санта раздал около 7,8 миллиарда подарков.Важно! В Украине есть свои чудеса и свои волшебники – ВСУ. А чтобы чудеса происходили ежедневно, а не только на праздники, надо донатить. На сайте нашего фонда можно увидеть актуальные сборы и отчеты по закрытым.