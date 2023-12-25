Санта в 2023 году разнес 7 миллиардов подарков: где летели волшебные сани с оленем Ральфом

В 2023 году, как всегда, за полетом Санты можно было следить онлайн. В ночь с 24 на 25 декабря он совершил почетный круг вокруг Земли, чтобы разнести детям подарки.

Что интересно, за маршрутом саней с волшебными оленями мир стал следить не так давно. Сделать это можно на двух сайтах, подробнее расскажет 24 Канал.

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Как узнать, где летит Санта сейчас

Известный сервис Flightradar отслеживает перемещение самолетов. Впрочем, с 2017 года там решили отмечать на карте и маршрут рождественских саней Санта-Клауса. Это довольно мило, ведь люди могут увидеть волшебные сани, просматривая маршруты гражданских самолетов.



Вот так выглядели санты Санты на сайте сервиса Flightradar, воздушное судно R3DN053 / Скриншот 24 Канала

За Сантой следят и ВВС США

Там сани обозначены как 1-877-Hi-NORAD. Вот уже более 60 лет Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает этот волшебный полет.

А история того, как волшебником заинтересовались американские военные, очень забавна. В 1955 году один из магазинов разместил номер якобы Санты и призвал детей звонить ему. Но вот беда: из-за путаницы номер указали неправильно. И все дети звонили в ВВС США.

Там сознательно отнеслись к ошибке и решили порадовать детей, а заодно и взрослых. Так что появилась программа NORAD Tracks Santa.



Военные отслеживают полет Санты / Фото NORAD

Военные уверяют, что оберегают полет волшебника, а он в ответ летит медленнее, чтобы радары смогли отследить его пребывание. Хотя обычно летит как реактивный истребитель! Выявить, где сейчас летят сани Санты, можно благодаря носу оленя Ральфа – он светится и выдает инфракрасный сигнал, похожий на запуск ракеты.

К сожалению, военные сейчас меньше записывают ролики путешествия Санты, хотя обычно они очень живописны.

Вот, к примеру, как летел Санта в 2017 году.

Санта летит над Чикаго: смотрите видео

Где побывал Санта в 2023 году

Он вылетел с Северного полюса, пролетел над Азией, Африкой, Европой, обеими Америками и остановился на Гавайях. В этом году Санта раздал около 7,8 миллиарда подарков.