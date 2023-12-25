Що цікаво, за маршрутом саней із чарівними оленями світ почав стежити не так давно. Зробити це можна на двох сайтах, детальніше розкаже 24 Канал.

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Як дізнатися, де летить Санта зараз

Відомий сервіс Flightradar відстежує переміщення літаків. Утім, із 2017 року там вирішили позначати на карті і маршрут різдвяних саней Санта-Клауса. Це досить мило, адже люди можуть побачити чарівні сани, переглядаючи маршрути цивільних літаків.



Ось такий вигляд мали сани Санти на сайті сервісу Flightradar, повітряне судно R3DN053 / Скриншот 24 Каналу

За Сантою стежать і ВПС США

Там сани позначені як 1-877-Hi-NORAD. Ось уже понад 60 років Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) відстежує цей магічний політ.

А історія того, як чарівником зацікавилися американські військові, дуже кумедна. У 1955 році один із магазинів розмістив номер буцімто Санти і закликав дітей телефонувати йому. Але от халепа: через плутанину номер вказали неправильно. І всі діти дзвонили у ВПС США.

Там свідомо поставилися до помилки і вирішили потішити дітей, а заразом і дорослих. Тож з'явилася програма NORAD Tracks Santa.



Військові відстежують політ Санти / Фото NORAD

Військові запевняють, що оберігають політ чарівника, а він у відповідь стишується, щоб радари змогли відстежити його перебування. Хоча зазвичай летить як реактивний винищувач! Виявити, де зараз летять сани Санти, можна завдяки носу оленя Ральфа – він світиться і видає інфрачервоний сигнал, схожий на запуск ракети.

На жаль, військові зараз менше записують ролики мандрівки Санти, хоча зазвичай вони дуже мальовничі.

Ось, наприклад, як летів Санта у 2017 році.

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Де побував Санта у 2023 році

Він вилетів із Північного полюсу, пролетів над Азією, Африкою, Європою, обома Америками і зупинився на Гаваях. Цього року Санта роздав близько 7,8 мільярда подарунків.

Важливо! В Україні є свої дива і свої чарівники – ЗСУ. А щоб дива ставалися щодня, а не тільки на свята, треба донатити. На сайті нашого фонду можна побачити актуальні збори та звіти по закритих.