Вероятно президент Турции приедет в Россию, где и встретится с бункерным. Российский политолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Путин боится и слишком ценит себя, поэтому не рискнет поехать в страну НАТО.

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"Еще пол года назад, когда меня спрашивали, боится ли Путин я так уверенно не мог говорить и искал другие объяснения, почему он не ездит на фронт. Сейчас я все больше склоняюсь к тому, особенно после пригожинского мятежа, что он боится", – отметил российский политолог.

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Спаситель человечества от сумасшедшего маньяка

Сложно представить, какие гарантии может дать диктатору Эрдоган, чтобы он ему поверил, ведь соблазн арестовать Путина велик. Если бы президент Турции все же сделал это, даже сложно представить как укрепилась бы его позиция в мире.

Фактически он был бы спасителем человечества от безумного маньяка. Представьте, что кто-то во время Второй мировой войны арестовал Адольфа Гитлера,

– сказал Галлямов

Для того чтобы подкрепить российский пропагандистский дискурс Путину, нужно ехать в Турцию. Таким образом, диктатор продемонстрирует то, что он не в изоляции и ему безразличен ордер Международного уголовного суда.

Обратите внимание! Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Все из-за незаконной депортации украинских детей на территорию России.

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