Ймовірно, президент Туреччини приїде в Росію, де і зустрінеться з бункерним. Російський політолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Путін боїться і занадто цінує себе, тому не ризикне поїхати у країну НАТО.
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"Ще пів року тому, коли мене запитували, чи боїться Путін я так впевнено не міг говорити й шукав інші пояснення, чому він не їздить на фронт. Зараз я все більше схиляюсь до того, особливо після пригожинського заколоту, що він боїться", – зазначив російський політолог.
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Рятівник людства від божевільного маніяка
Складно уявити, які гарантії може дати диктатору Ердоган, щоб він йому повірив, адже спокуса арештувати Путіна велика. Якби президент Туреччини все ж зробив це, то навіть складно уявити як зміцнилася б його позиція у світі.
Фактично він був би рятівником людства від божевільного маніяка. Уявіть, що хтось би під час Другої світової війни арештував Адольфа Гітлера,
– мовив Галлямов
Для того аби підкріпити російський пропагандистський дискурс Путіну треба їхати в Туреччину. Так, диктатор продемонструє те, що він не в ізоляції і йому байдуже на ордер Міжнародного кримінального суду.
Зустріч Путіна з Ердоганом: останні новини
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на можливу зустріч Владіміра Путіна з президентом Реджепом Ердоганом. Таким візитом російський диктатор, ймовірно, хоче показати "залежність" Туреччини від Росії.
- Однією з тем зустрічі Путіна та Ердогана може стати відновлення зернової угоди. Турецького президента вважають одним із тих, хто може вплинути на диктатора.
- За словами керівника аналітичного центру "Вежа" Валерія Клочка, президент Туреччини діє виключно заради своїх інтересів й з Заходом це питання не обговорював.