Ймовірно, президент Туреччини приїде в Росію, де і зустрінеться з бункерним. Російський політолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Путін боїться і занадто цінує себе, тому не ризикне поїхати у країну НАТО.

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"Ще пів року тому, коли мене запитували, чи боїться Путін я так впевнено не міг говорити й шукав інші пояснення, чому він не їздить на фронт. Зараз я все більше схиляюсь до того, особливо після пригожинського заколоту, що він боїться", – зазначив російський політолог.

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Рятівник людства від божевільного маніяка

Складно уявити, які гарантії може дати диктатору Ердоган, щоб він йому повірив, адже спокуса арештувати Путіна велика. Якби президент Туреччини все ж зробив це, то навіть складно уявити як зміцнилася б його позиція у світі.

Фактично він був би рятівником людства від божевільного маніяка. Уявіть, що хтось би під час Другої світової війни арештував Адольфа Гітлера,

– мовив Галлямов

Для того аби підкріпити російський пропагандистський дискурс Путіну треба їхати в Туреччину. Так, диктатор продемонструє те, що він не в ізоляції і йому байдуже на ордер Міжнародного кримінального суду.

Зверніть увагу! Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Все через незаконну депортацію українських дітей на територію Росії.

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