ВСУ имели успех на Луганщине и продолжили контратаки на Белгородщине: обзор фронта от ISW

Ожесточенные бои на фронте продолжаются. Недавно оккупанты продвинулись на Покровском направлении, а также в Торецке.

В Институте изучения войны проанализировали последние боевые действия на разных направлениях фронта. Где имела успех Россия, а где Украина, рассказывает 24 Канал.

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Какая ситуация на границе

По данным ISW, российские войска продолжали наступательные действия в Курской и Сумской областях, впрочем подтвержденных продвижений им достичь не удалось. Вражеский военкор предположил, что оккупантам нужен минимум месяц, чтобы вытеснить Силы обороны с Курщины.

Тем временем украинские силы 23 марта продолжили ограниченные атаки в Белгородской области. Российские военные блогеры заявили, что украинские силы применили инженерную технику возле Графовки и Демидовки (оба населенных пункта расположены на северо-запад от Белгорода). Оккупанты сообщали, что Силы обороны якобы зашли в Демидовку, но впоследствии были оттуда выбиты.

Какова ситуация в приграничье / Фото ISW

Что происходит на Востоке

Силы обороны имели успех на Луганщине. Геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, показывают, что украинские подразделения действуют в северо-восточной части Надии (на восток от Боровой). Это свидетельствует о недавнем взятии села под контроль Вооруженными силами Украины.

Российский источник заявил, что потеря Надии 22 марта демонстрирует наличие проблем в 20-й общевойсковой армии, в частности представление командирами ложных отчетов об успехах оккупационных войск.

ВСУ освободили Надию на Луганщине / Фото ISW

Тем временем захватчики имели продвижение на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 22 марта, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись вдоль улицы Чайковского в северной части Торецка.

Захватчики продвинулись в Торецке / Фото ISW

Также оккупанты имели успех в районе Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, показывают, что украинские силы нанесли удары по российским позициям к северо-востоку от Водяного Второго ( на восток от Покровска), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили этот населенный пункт.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 21 марта, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись вдоль улицы Веселой в северо-западной части населенного пункта Шевченко (южнее Покровска).

Россияне продвинулись в районе Покровска / Фото ISW