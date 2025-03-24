ВСУ имели успех на Луганщине и продолжили контратаки на Белгородщине: обзор фронта от ISW
- Украинские силы имели успех на Луганщине, взяв под контроль село Надежда, тогда как российские силы продвинулись на Торецком направлении и в районе Покровска.
- 23 марта украинские силы осуществили ограниченные атаки в Белгородской области.
- Российские войска продолжили наступательные действия в Курской и Сумской областях, но не смогли достичь подтвержденных продвижений.
Ожесточенные бои на фронте продолжаются. Недавно оккупанты продвинулись на Покровском направлении, а также в Торецке.
В Институте изучения войны проанализировали последние боевые действия на разных направлениях фронта. Где имела успех Россия, а где Украина, рассказывает 24 Канал.
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Какая ситуация на границе
По данным ISW, российские войска продолжали наступательные действия в Курской и Сумской областях, впрочем подтвержденных продвижений им достичь не удалось. Вражеский военкор предположил, что оккупантам нужен минимум месяц, чтобы вытеснить Силы обороны с Курщины.
Тем временем украинские силы 23 марта продолжили ограниченные атаки в Белгородской области. Российские военные блогеры заявили, что украинские силы применили инженерную технику возле Графовки и Демидовки (оба населенных пункта расположены на северо-запад от Белгорода). Оккупанты сообщали, что Силы обороны якобы зашли в Демидовку, но впоследствии были оттуда выбиты.
Что происходит на Востоке
Силы обороны имели успех на Луганщине. Геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, показывают, что украинские подразделения действуют в северо-восточной части Надии (на восток от Боровой). Это свидетельствует о недавнем взятии села под контроль Вооруженными силами Украины.
Российский источник заявил, что потеря Надии 22 марта демонстрирует наличие проблем в 20-й общевойсковой армии, в частности представление командирами ложных отчетов об успехах оккупационных войск.
Тем временем захватчики имели продвижение на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 22 марта, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись вдоль улицы Чайковского в северной части Торецка.
Также оккупанты имели успех в районе Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 23 марта, показывают, что украинские силы нанесли удары по российским позициям к северо-востоку от Водяного Второго ( на восток от Покровска), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили этот населенный пункт.
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 21 марта, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись вдоль улицы Веселой в северо-западной части населенного пункта Шевченко (южнее Покровска).