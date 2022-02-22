Где находится российская техника на Донбассе: в штабе ООС показали карту
Источник:штаб ООС
В штабе операции Объединенных сил заявили, что за минувшие сутки обнаружили размещение военной техники России на оккупированном Донбассе. Речь идет о 134 единицах техники, что нарушает минские соглашения.
Украинские военные назвали зоны, где стоит техника оккупанта. В частности, 52 единицы боевики разместили в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса".
К теме Минские соглашения больше не стоят на повестке дня, – Песков
В каких именно районах оккупанты разместили технику
В "1 корпусе боевиков" с нарушением линии отвода техника стоит в районе Тернового в 57 километрах от линии столкновения. Речь идет о 6 самоходных гаубицах. В Кременце, в 16 километрах от фронта, есть одна буксировочная гаубица.
Оккупанты размещают технику / Фото штаб ООС
Нарушая районы хранения, российские оккупационные войска разместили в Терново также 20 танков и 23 БМП. А в Дубровке, в 7 километрах от линии столкновения, стоят 2 БТРа.
На территории так называемого "2 армейского корпуса" они разместили в общей сложности 82 единицы техники. Украинские бойцы насчитали среди них 5 самоходных гаубиц, один ЗРК, одну РСЗО. Также есть 6 буксировочных гаубиц, 8 самоходных, 19 танков.
Российская техника разместилась на оккупированном Донбассе / Фото штаб ООС
В районе Успенки в 23 километрах от линии столкновения обнаружили также 2 вражеских танка. А возле Мирного 36 ББМ и одну ЗУ. Техника есть даже в спальном районе оккупированного Луганска – 1 БМП и 2 БТРа.
Как работает ОБСЕ на оккупированном Донбассе
Украинские военные говорят, что путинские боевики регулярно препятствуют миссии ОБСЕ.
С 19 февраля уже обнаружено 5 запретов доступа патрулей миссии со стороны вооруженных формирований России. Продолжают обстреливать беспилотники. К примеру, 9 февраля такой случай произошел над районом Старомихайловки.
В штабе ООС подчеркивают, что зафиксированные нарушения со стороны российских боевиков свидетельствуют о том, что они ведут активную боевую подготовку к дальнейшей эскалации.
Украинские военные заверили, что держат ситуацию под контролем и дают отпор оккупантам. Они подчеркивают, что соблюдают минские соглашения.
Ситуация на Донбассе и обстрелы боевиков
- Приспешники путинского режима продолжают циничные обстрелы и вызывающе обвиняют в этом Украину. У нашего государства множество доказательств их лжи. Из-за обстрелов пророссийскими боевиками населенного пункта Счастья, что на Луганщине, вспыхнул трансформатор.
- Тем временем российская госдума 22 февраля ратифицировала так называемые "договоры" со своими марионетками на оккупированном Донбассе. Циничное решение парламентарии государства-агрессора одобрили единогласно.
- Более того, Россия после "признания" боевиков на официальном уровне выдает новые возмутительные заявления. Там посмели сказать, что "Украина якобы не имеет права на суверенитет".
Введут ли в Украине военное положение: смотрите видео