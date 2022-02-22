Где находится российская техника на Донбассе: в штабе ООС показали карту

В штабе операции Объединенных сил заявили, что за минувшие сутки обнаружили размещение военной техники России на оккупированном Донбассе. Речь идет о 134 единицах техники, что нарушает минские соглашения.

Украинские военные назвали зоны, где стоит техника оккупанта. В частности, 52 единицы боевики разместили в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса".

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В каких именно районах оккупанты разместили технику

В "1 корпусе боевиков" с нарушением линии отвода техника стоит в районе Тернового в 57 километрах от линии столкновения. Речь идет о 6 самоходных гаубицах. В Кременце, в 16 километрах от фронта, есть одна буксировочная гаубица.

Оккупанты размещают технику / Фото штаб ООС

Нарушая районы хранения, российские оккупационные войска разместили в Терново также 20 танков и 23 БМП. А в Дубровке, в 7 километрах от линии столкновения, стоят 2 БТРа.

На территории так называемого "2 армейского корпуса" они разместили в общей сложности 82 единицы техники. Украинские бойцы насчитали среди них 5 самоходных гаубиц, один ЗРК, одну РСЗО. Также есть 6 буксировочных гаубиц, 8 самоходных, 19 танков.

Российская техника разместилась на оккупированном Донбассе / Фото штаб ООС

В районе Успенки в 23 километрах от линии столкновения обнаружили также 2 вражеских танка. А возле Мирного 36 ББМ и одну ЗУ. Техника есть даже в спальном районе оккупированного Луганска – 1 БМП и 2 БТРа.

Как работает ОБСЕ на оккупированном Донбассе

Украинские военные говорят, что путинские боевики регулярно препятствуют миссии ОБСЕ.

С 19 февраля уже обнаружено 5 запретов доступа патрулей миссии со стороны вооруженных формирований России. Продолжают обстреливать беспилотники. К примеру, 9 февраля такой случай произошел над районом Старомихайловки.

В штабе ООС подчеркивают, что зафиксированные нарушения со стороны российских боевиков свидетельствуют о том, что они ведут активную боевую подготовку к дальнейшей эскалации.

Украинские военные заверили, что держат ситуацию под контролем и дают отпор оккупантам. Они подчеркивают, что соблюдают минские соглашения.

Ситуация на Донбассе и обстрелы боевиков

Приспешники путинского режима продолжают циничные обстрелы и вызывающе обвиняют в этом Украину. У нашего государства множество доказательств их лжи. Из-за обстрелов пророссийскими боевиками населенного пункта Счастья, что на Луганщине, вспыхнул трансформатор.

Тем временем российская госдума 22 февраля ратифицировала так называемые "договоры" со своими марионетками на оккупированном Донбассе. Циничное решение парламентарии государства-агрессора одобрили единогласно.

Более того, Россия после "признания" боевиков на официальном уровне выдает новые возмутительные заявления. Там посмели сказать, что "Украина якобы не имеет права на суверенитет".

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