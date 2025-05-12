Враг все ближе к админгранице: DeepState обновил карту фронта

Российские войска продолжают наступление на Востоке. Враг не оставляет намерений оккупировать всю Донецкую область.

На пути реализации этих намерений противника – Покровск. Оккупанты долгие месяцы пытаются прорваться в город, но безуспешно. Стремясь избежать городских боев, враг решил обойти населенный пункт с флангов и заставить украинские силы отступить, передает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Противник имеет успех на Покровском направлении

Так, на карте можно увидеть, что россияне с запада и востока одновременно пытаются охватить город. Недавно враг продвинулся в районе Водяного Второго – поселка, расположенного к северо-востоку от Покровска.

Где Водяное Второе на карте

Кроме того, захватчики продвинулись у Серебряного – это поселок, расположен на юго-западе от Покровска неподалеку от админграницы с Днепропетровской областью. Выход к этой границе остается одной из главных задач оккупантов. До границы между областями врагу осталось максимум 3 километра.

Где Серебряное на карте

К слову, Россия накапливает силы на Купянском направлении и увеличивает наступательные действия на Лиманском направлении.