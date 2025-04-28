Россияне продвигаются на Сумщине, а ВСУ – на Харьковщине: обзор фронта от ISW

Оккупанты наступают в Донецкой и Сумской областях. Украинские защитники мужественно отражают их атаки и возвращают утраченные позиции.

В Институте изучения войны оценили ситуацию на фронте, передает 24 Канал.

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Где россияне имели продвижение

Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись вдоль трассы С-191503 на севере Локни (северо-восток от города Сумы).

Какая обстановка на Сумщине / Фото ISW

Также враг имеет достижения и в Донецкой области. Так, известно, что противник незначительно продвинулся в районе Часового Яра, а именно на юг от Озаряновки.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 26 и 27 апреля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к железнодорожной линии на северо-востоке Щербиновки (на запад от Торецка) и в центральную часть Березовки (на юго-запад от Торецка).

Где имела успех Украина

Украинские войска имели продвижение на Харьковщине. Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, свидетельствуют, что наши силы недавно продвинулись к юго-западным окраинам Загрызово (на северо-восток от Боровой).

Что происходит в районе Боровой / Фото ISW

Какова ситуация на других участках фронта

По данным аналитиков, 27 апреля россияне не имели никаких подтвержденных продвижений ни на Курщине, ни на Белгородщине. В обоих регионах России, по словам президента Зеленского, продолжаются операции Вооруженных сил Украины.

На других направлениях фронта оккупанты продолжали наступательные действия, но успеха не имели.