Кадыров в Дубае, Медведев – в Турции: куда российская "элита" ездит отдыхать во время войны

Российские политики уже традиционно кричат об угрозах с "загнивающего Запада" в то время, когда сами активно туда ездят на отдых. Так, председатель Чечни Рамзан Кадыров, угрожавший миру ядерной войной, успел побывать в Таиланде и ОАЭ, а Дмитрий Медведев посетил курорт в Турции.

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По данным российских журналистов, наиболее воинственные представители властей РФ продолжают отдыхать и по завершении новогодних каникул. Бизнес-джеты "первых лиц" России летали на южные курорты в течение всего января.

Где отдыхает русская элита

Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 января заявил, что России хватит сил на войну со всем миром и попытался угрожать ядерным оружием – и пообещал россиянам, что они точно "попадут в рай", если РФ начнет ядерную войну. Пока же россияне ждут обещанный "рай" – сам Кадыров устроил себе "райский отдых". Только за последнюю неделю, как установили журналисты "Можем объяснить", он успел побывать в Таиланде и ОАЭ.

24 января самолет Кадырова Airbus A319 вылетел из Грозного и через несколько часов приземлился в столице Таиланда. Там лайнер Кадырова стоимостью 80 миллионов долларов находился следующие 2 дня. А утром 26 января Airbus A319 вылетел из Бангока в Дубай. По данным журналистов, в ОАЭ он имеет собственную виллу. Согласно данным трекеров, самолет Кадырова до сих пор находится там,

– говорится в сообщении.

Ранее журналисты выяснили, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров только в 2021 – 2022 годах мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз. Там у Кадырова есть своя вилла.

А воинственно настроенный "борец с сатаной" Дмитрий Медведев, постоянно угрожающий всему миру, решил понежиться на солнышке в Турции.

9 января, то есть в первый рабочий день 2023 года, его лайнер Bombardier Global приземлился в Турции. В то же время в его телеграмм-канале появился очередной пост с оскорблениями в адрес президентов:

Украины,

Литвы,

Польша.

Его лайнер Bombardier улетел из Турции только 13 января. Интересно, почему же эти политики не захотели отдохнуть в родной "великой и могучей" России. Зачем заставили себя уехать на чужбину.

Добавим, что на днях блогер-миллионник из России Миша Литвин поехал на горнолыжный курорт в Европе. Отдыхать дома россиянин не хотел, а за границей пожаловался на поляка, пренебрежительно отреагировавшего на его национальность. Да, в ответ на конструктивную критику от поляка блогер Миша Литвин назвал его "нациком".