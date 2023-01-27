Закордонні поїздки керівництва країни-агресорки дослідив опозиційний телеграм-канал.

Важливо Абрамович, Скоч, Абрамов: низка російських олігархів обрали для життя Дубай замість Росії

За даними російських журналістів, найбільш войовничі представники влади РФ продовжують відпочивати і після завершення новорічних канікул. Бізнес-джети "перших осіб" Росії літали на південні курорти протягом усього січня.

Де відпочиває російська еліта

Глава Чечні Рамзан Кадиров 17 січня заявив, що Росії вистачить сил на війну з усім світом, і спробував загрожувати ядерною зброєю – і пообіцяв росіянам, що вони точно "потраплять до раю", якщо РФ почне ядерну війну. Поки ж росіяни чекають на обіцяний "рай" – сам Кадиров влаштував собі "райський відпочинок". Тільки за останній тиждень, як встановили журналісти "Можемо пояснити", він встиг побувати в Таїланді та ОАЕ.

24 січня літак Кадирова Airbus A319 вилетів з Грозного і за кілька годин приземлився в столиці Таїланду. Там лайнер Кадирова вартістю 80 мільйонів доларів перебував наступні 2 дні. А вранці 26 січня Airbus A319 вилетів з Бангока в Дубай. За даними журналістів, в ОАЕ він має власну віллу. Згідно з даними трекерів, літак Кадирова досі знаходиться там,

– мовиться у повідомленні.

Цікаво! Раніше журналісти з'ясували, що очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров лише у 2021 – 2022 роках міг відвідувати Об'єднані Арабські Емірати 14 разів. Там у Кадирова є своя вілла.

А войовничо налаштований "борець із сатаною" Дмитро Медведєв, що постійно погрожує всьому світу, вирішив поніжитися на сонечку в Туреччині.

9 січня, тобто, у перший робочий день 2023 року, його лайнер Bombardier Global приземлився в Туреччині. Водночас у його телеграм-каналі з'явився черговий пост з образами на адресу президентів:

України,

Литви,

Польщі.

Його лайнер Bombardier відлетів із Туреччини лише 13 січня. Цікаво, чому ж ці політики не захотіли відпочити у рідній "вєлікай і магучєй" Росії. Навіщо змусили себе поїхати на чужину.

Додамо, що днями блогер-мільйонник з Росії Міша Литвин поїхав на гірськолижний курорт в Європі. Відпочивати вдома росіянин не хотів, а за кордоном поскаржився на поляка, який зі зневагою відреагував на його національність. Так, у відповідь на конструктивну критику від поляка блогер Міша Литвин назвав його "нациком".