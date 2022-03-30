Где-то отводят, а где-то концентрируют больше сил: война продолжается, – Маляр

Анна Маляр рассказала, что по состоянию на 30 марта ситуацию нужно анализировать в целом по Украине. В одном месте оккупанты отводят войска. Тем временем на другом направлении происходит концентрация сил.

Заместитель министра обороны Маляр рассказала, что на Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков. Оккупанты наносят артиллерийские удары.

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Маляр подчеркнула, что следует рассматривать общую картину в динамике по всей стране.

В одном месте, если это Киевщина или Черниговщина, происходит отвод войск. Но на других направлениях, скажем на Восточном, наоборот происходит концентрация и подготовка к наступательной операции,

– рассказала заместитель министра обороны.

Маляр заметила, что нельзя расслабляться. Война продолжается. Украина обязательно победит, но путь – длинный и довольно тернистый.

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