Спастись от войны: какие страны принимают беженцев из Украины

С начала вторжения российских войск в Украину, по данным ООН, 2,5 миллиона человек покинули страну. Какие страны и на каких условиях готовы принимать украинцев в нашем материале.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что около двух миллионов украинцев из-за нападения России стали внутренними переселенцами. Еще около 2,5 миллиона покинули Украину.

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Из-за того, что российские оккупационные войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры и уничтожают жилые дома простых украинцев, люди вынуждены спасаться в других странах мира.

По данным ООН, на 7 марта украинцев приняли:

Польша – 1 027 603 беженцев;

Венгрия – 180 163;

Молдова – 82 762;

Словакия - 128 169;

Румыния – 78 977;

Россия – 53 300 (эта цифра может относиться к жителям подконтрольных боевикам анклавов "ДНР" и "ЛНР");

Беларусь – 406.

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Что нужно знать о статусе беженца в ЕС

Согласно постановлению Евросоюза граждане Украины, которые ищут убежища в связи с войной, могут оставаться в странах Европейского Союза до трех лет без необходимости предварительно подавать просьбы о предоставлении убежища.

Речь идет о таких странах, как

Бельгия,

Швейцария,

Финляндия,

Германия,

Чехия,

Австрия,

Словения,

Хорватия,

Болгария,

Греция,

Италия

Франция,

Испания,

Португалия,

Латвия,

Литва,

Эстония,

Ирландия.

Что такое статус беженца? Это правовой институт, созданный с целью предоставления защиты и помощи людям, которым грозит преследование в их странах проживания.



Беженцы и лица, ищущие убежище, обладают рядом прав, которые закреплены в Женевской конвенции и национальном законодательстве каждой страны. Обычно это право оставаться в стране (временно или бессрочно), право на получение жилья и социальной помощи, право на участие в интеграционных программах, обучение, работу и воссоединение семьи.

Процедура представления и рассмотрения ходатайства от лица, ищущего убежище, в каждой стране своя.

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Статус беженца не предназначен для повышения материального положения. Не может получить статус беженца лицо, подозреваемое в совершении преступления против мира, военного преступления, преступления против человечности или тяжкого преступления неполитического характера.

Органы власти любой страны обязаны информировать любого человека о процедуре получения статуса беженца, о правах и обязанностях беженцев и лиц, ищущих убежище. Наряду со статусом беженца есть и другие виды защиты (к примеру, гуманитарный статус), которые предоставляются в случае нарушения прав человека.

Польша

Польша стала страной, которая приняла на себя одну из самых больших волн украинских беженцев. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша готова принимать столько граждан, сколько будет на границе.

Сейчас, по словам премьера Матеуша Моравецкого, в страну уже приехали более 1 миллиона беженцев, большинство — женщины и дети. Греция заявила, что примет часть украинских беженцев из Польши – сейчас страна готова предоставить убежище 30 000 украинских беженцев.

Украинцы смогут на законных основаниях провести в Польше 18 месяцев, в случае необходимости срок пребывания будет продлен. Люди смогут спокойно работать в Польше и получать доступ к госуслугам на общих основаниях.

Поляки, которые принимают у себя украинских беженцев, получат финподдержку от государства – около $8,7 в день или около $263 в месяц. В польских приемных пунктах украинцев снабжают питанием и медицинским обслуживанием. Границу можно пересечь без загранпаспорта и сертификата вакцинации.

Получить всю необходимую информацию можно здесь:

Платформа SosUA.pl. Здесь беженцы из Украины могут получить помощь и связаться с поляками, которые могут помочь с временным проживанием. Сайт доступен на трех языках: польском, украинском и русском.

Pomoc dla Ukrainy | Помощь Украине. Эта группа была создана для людей из Украины, которые вынуждены бежать и искать безопасное убежище за пределами своей страны. Здесь вы найдете объявления о предоставлении/аренде квартир, комнат, домов в Польше и другие формы помощи.

Словакия

В МВД Словакии объявили, что страна готова принять всех бегущих от войны граждан.

Въезд разрешили даже гражданам без паспорта. Однако это возможно только после индивидуального общения с пограничниками. Сертификат вакцинации также не требуется.

Вместе с тем, перед пересечением границы украинцам настоятельно рекомендуют взять с собой:

проездной документ, удостоверение личности (даже просроченное) или водительское удостоверение, или любые другие документы, которые у вас есть (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и другое),

сертификаты подтверждающие самую высокую достигнутую степень образования (о высшем или среднем образовании),

лекарства и медицинскую документацию,

личные, ценные для вас вещи.

Получить всю необходимую информацию можно здесь:

Миграционный информационный центр Словакии предоставляет бесплатные консультации и услуги для граждан, направляющихся в Словакию. Помощь с транспортом, помощь с жильем, юридическая помощь.

Из Украины в Словакию – страница, регулярно актуализирующаяся из ресурсов Министерства внутренних дел Словакии.

Kto pomôže Ukrajine. Онлайн-платформа, которая включает различные формы помощи гражданам Украины в Словакии.

Венгрия

Правительство Венгрии также отправило людей для помощи гражданам Украины. Министр обороны Тибор Бенко говорит, что страна планирует принять около 600 тысяч украинцев. С 28 февраля вдоль границы с Украиной приступили к работе шесть центров помощи украинским беженцам.

Для пересечения границы украинцам рекомендуют иметь при себе хотя бы минимальный перечень документов, которые позволят установить личность и личность детей, а также документы, доказывающие ваши родственные связи с несовершеннолетними, что следуют без сопровождения хотя бы одного родителя, а с другими родственниками.

Получить всю необходимую информацию можно здесь:

Венгерский Хельсинский Комитет предоставляет всю необходимую информацию для тех, кто направляется в Венгрию.

Молдова

Президент Мая Санду также заявила о готовности Молдовы оказывать помощь украинцам. КПП на общей границе работают в усиленном режиме. Там украинцы могут бесплатно получить экстренную медицинскую помощь, питание и другую помощь.

В страну украинцев будут пускать даже без загранпаспортов и сертификатов вакцинации. Пересечь границу можно будет на основании внутренних документов. Детей будут пропускать на основании свидетельства о рождении, обычного или загранпаспорта. Также в Молдову разрешат въезжать автомобилям без зеленых карточек. Но владельцы должны купить их в течение 24 часов с момента въезда.

В Молдове украинским беженцам облегчили процесс трудоустройства. Граждане Украины смогут работать в стране без получения права на временное пребывание. Они могут обратиться непосредственно к работодателю для заключения индивидуального трудового договора, не обращаясь в Бюро по миграции и убежищу.

Получить всю необходимую информацию можно здесь:

Молдова для украинцев. Портал для тех, кто направляется в Молдову. Проживание, транспорт, консультирование, одежда и еда.

DOPOMOGA. Полезная информация для беженцев из Украины в Молдову. Приют, проживание, работа, еда, лекарства и прочее.

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Чехия

Прага готова принимать всех украинцев, нуждающихся в помощи из-за нападения России.

Для въезда в Чехию достаточно только биометрического паспорта. Дети могут приезжать без паспорта, только со свидетельством о рождении. Все владельцы загранпаспорта Украины имеют право на бесплатный проезд во всех поездах "Чешской железной дороги".

От границ до места назначения можно доехать как специально выделенным транспортом (автобусы, поезда), так и с волонтерами, которые постоянно дежурят у границ. Все перевозки бесплатны, украинцев призывают не платить никому денег и немедленно сообщать полицию о таких случаях.

Получить всю необходимую информацию можно здесь:

На портале Stojimezaukrajinou собрана вся полезная информация (жилье, транспорт, одежда, психологическая и юридическая помощь).

Страница Посольства Украины в Чехии оперативно отвечает на все запросы и излагает полезную информацию (сайт посольства в последнее время испытывает стабильные проблемы в работе).

Телефон горячей линии (жилье, документы и прочее): +420 974 801 802 (работает круглосуточно).

Румыния

Для пересечения границы достаточно заграничного биометрического паспорта. Если он отсутствует, можно воспользоваться украинским паспортом. Дети до 16 лет, которые едут с родителями, должны показать свидетельство о рождении. Кроме того, дети имеют право пересечь границу с одним родителем (без официального разрешения другого родителя). Если ребенок едет со знакомыми или родственниками, то требуется разрешение родителя на выезд, заверенный у нотариуса.

Агентства по трудоустройству переформатируют свою работу в связи с наплывом украинцев, вынужденных покинуть свою родину в условиях войны. Женщины смогут работать в торговле, сфере обслуживания, логистике, отрасли e-commerce, на предприятиях пищевой промышленности.

Получить всю необходимую информацию можно здесь:

Помощь RO – веб-платформа для поддержки людей из Украины, которые хотят обратиться за помощью в Румынию в этот сложный период. Информация о процедуре въезда в страну, способы подачи заявок о предоставлении статуса беженца украинцам в Румынии, каковы их права и обязанности и полезные ресурсы во время их пребывания в стране.

Сильные вместе – частная инициатива румынских волонтеров. Помощь гражданам, которые бегут от войны в Украине в Румынию.

"Объединенные за Украину – United for Ukraine". В этой группе можно попросить помощи у наших друзей из Румынии (жилье, лекарство, вещи работа).

Refugees Romania – агрегатор предложений от волонтеров Румынии. Приют, проживание, работа, еда, лекарства и прочее.

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Эстония

Граждане Украины могут въехать в Эстонию без визы с действительным проездным документом. Все прибывающие на пограничный контроль проходят проверку в соответствии с Шенгенским кодексом о границах. Эстония также разрешила гражданам Украины оставаться в стране после окончания действия визы.

Украинцам, бежавшим в Эстонию, предложат размещение и другую поддержку совместными усилиями друзей, родственников, соцслужб и благотворительных организаций, бесплатную возможность изучать эстонский язык и посещать курсы адаптации для иностранцев. Также им будет предоставлено медицинское страхование и право работать, для детей – возможность получать базовое образование.

Кроме того, эти украинцы смогут подать заявку на дополнительную поддержку в органы местной власти.

Получить всю необходимую информацию можно здесь:

Конгресс эстонских украинцев (rus.est.congress@gmail.com)

+372 5232275

Украинский культурный центр (labora.tallinn@gmail.com)

+372 56502572

Ассоциация украинских организаций в Эстонии

+372 55659763

Ирландия

Ирландия экстренно отменяет визовый режим для украинцев, которые въежджают в страну. Сейчас украинцы, въезжающие в Ирландию без визы, в течение 90 дней по прибытии должны легализовать свой статус или подать заявление об убежище через систему Международной защиты.

Одним из вариантов будет получить вид на жительство согласно директиве ЕС о временной защите, которая позволит людям, бегущим из Украины, жить в стране ЕС с правом доступа к образованию и рынку труда.

Программа временной защиты ЕС позволит людям, которые убегают от войны в Украине, получить вид на жительство в ЕС, ходить в школу или колледж, работать и пользоваться услугами здравоохранения.

Получить всю необходимую информацию можно здесь:

Министерство юстиции правительства Ирландии

Украинское посольство в Дублине

Германия

Германия также принимает украинских беженцев по упрощенной процедуре, украинцы в этой стране получают убежище по умолчанию.

Для въезда в Германию гражданам Украины виза не требуется. Наличие паспорта позволяет находиться на территории страны в течение трех месяцев. Получение статуса беженца позволяет проживать в Германии с возможностью продления на три года.

Отсутствие загранпаспорта не препятствует признанию такого человека беженцем.

Получить всю необходимую информацию можно здесь:

На сайте @ukrainehelpberlin собрали полезную информацию для тех, кто планирует ехать в Берлин.

Испания

Испания также упростила режим пересечения границы для украинцев: для въезда в страну нужен загранпаспорт. Виза и сертификат вакцинации не требуются.

Учитывая, что страна не граничит с Украиной, гражданам придется прибывать не в пункты пропуска Испании, а пересекать границу раньше – с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией или Молдовой, и только тогда с помощью волонтеров самолетом, автобусом или поездом ехать дальше.

Все украинцы, прибывшие в Испанию и не имеющие средств, могут рассчитывать на защиту государства. Это касается как прибывших из Украины после 24 февраля граждан, так и тех, которые на тот момент находились в Испании и не смогли вернуться в свою страну.

Лица без гражданства, обратившиеся за статусом беженца, обычно не получают разрешения на работу. Однако для украинцев это положение может быть пересмотрено.

Великобритания

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания может принять 200 тысяч украинских беженцев.

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Украинцы могут подать заявку на получение семейной миграционной визы, если их близкие родственники являются гражданами Великобритании, проживающими в Украине.