Правила, которые спасают жизнь: какие места безопасны во время ракетных атак

Каждый день Россия атакует нашу страну ракетами, авиабомбами и дронами. И почти каждый день враг атакует именно гражданскую инфраструктуру – таким образом оккупанты хотят терроризировать нас.

О главных правилах поведения во время воздушной тревоги напоминает 24 Канал. Где прятаться во время тревоги и куда идти, если нет укрытия – читайте дальше.

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Укрытие и не только: где прятаться

Безусловно, что лучшим тайником во время вражеских атак являются станции метрополитена – прячась под землей вы чуть ли не на 100% защищены от вражеских ракетных ударов. Особенно, если со станции есть больше одного выхода (например, это станция, с которой осуществляется переход на другую ветку метро).

Также спрятаться при обстрелах можно в укрытиях – обычно это подземные паркинги, бомбоубежища или подвалы, соответствующие нормам укрытия. Лучшие укрытия, которые соответствуют правилам двух выходов. То есть на случай, если один из выходов завалит после удара, из укрытия можно получиться другим путем.

Но не все живут у станций метро и не все живут вблизи укрытий. Более того, к сожалению, часто жители Харьковщины, Сумщины, Херсонщины, Донецкой или Запорожской областей, или Никопольщины просто не имеют времени на то, чтобы добежать до укрытия, поскольку обычно сначала раздаются взрывы, а уже тогда сирена. Тогда нужно прятаться в доме. Самыми безопасными являются следующие места: