Украина продолжает более трех лет сопротивляться российской агрессии. Враг пытается сломать наш народ, атакуя города с воздуха и обстреливая из артиллерии. Оккупанты и дальше делают попытки прорывов на фронте.

Об основных событиях 1255 дня российского вторжения в Украину, обстановку на фронте и в тылу, а также заявления политиков на международной арене, рассказывает 24 Канал.

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