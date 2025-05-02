Враг обходит Покровск и движется к границе: обновленная карта фронта от DeepState

Оккупанты продолжают давить на украинские позиции в Донецкой области. Враг, желая избежать городских боев, решил захватить Покровск, обойдя его с разных флангов.

Так, по данным DeepState, оккупанты имели успех на востоку от Покровска. Там враг активизировался в направлении Малиновка – Новая Полтавка – Новооленевка, передает 24 Канал.

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Где оккупанты имели продвижение

К сожалению, противнику удалось оккупировать Тарасовку. Аналитики отметили, что попытки защитников восстановить положение ничего не дали, потому что россияне затянули в село уже две роты пехоты, которая спряталась во всех возможных укрытиях.

Где расположена Тарасовка: смотрите на карте

Кроме того, захватчики уже малыми группами пытались зайти в Новооленевку, но были уничтожены. Еще группы заходили в Новую Полтавку, уничтожены ли все неизвестно, но значительная часть просто сдалась в плен.

Неприятными являются и атаки на Малиновку, где боевые действия продолжаются. Враг пытается закрепиться в селе.

Также россияне продвинулись возле Сухой Балки на Покровском направлении.

Где расположена Сухая Балка: смотрите на карте

К слову, россиянам важно обойти Покровск с западной стороны. Через Днепропетровскую область добраться до трассы, которая соединяет Покровск с Павлоградом, и физически перерезать ее.

Если эту дорогу им удастся перерезать, то город фактически будет отрезан от снабжения.