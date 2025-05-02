Так, за даними DeepState, окупанти мали успіх на схід від Покровська. Там ворог активізувався у напрямку Малинівка – Нова Полтавка – Новооленівка, передає 24 Канал.

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Де окупанти мали просування

На жаль, противнику вдалося окупувати Тарасівку. Аналітики зауважили, що спроби захисників відновити положення нічого не дали, бо росіяни затягнули в село вже дві роти піхоти, яка заховалася в усіх можливих укриттях.

Де розташована Тарасівка: дивіться на карті

Крім того, загарбники вже малими групами намагалися зайти в Новооленівку, але були знищені. Ще групи заходили у Нову Полтавку, чи знищені всі невідомо, але значна частина просто здалася в полон.

Неприємними є і атаки на Малинівку, де бойові дії тривають. Ворог намагається закріпитися в селі.

Також росіяни просунулися біля Сухої Балки на Покровському напрямку.

Де розташована Суха Балка: дивіться на карті

До слова, росіянам важливо обійти Покровськ з західного боку. Через Дніпропетровську область дістатися до траси, яка з'єднує Покровськ із Павлоградом, і фізично перерізати її.

Якщо цю дорогу їм вдасться перерізати, то місто фактично буде відрізане від постачання.