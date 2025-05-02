Загалом протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на різних ділянках фронту
На Харківському напрямку відбулося 8 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців.
Бій відгримів у районі Липців: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку зафіксовано 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.
Окупанти штурмували у районі Глушківки: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки, Торського, Рідкодуба й Зеленої Долини.
Ворог спробував просунутися у районі Надії: дивіться на карті
На Сіверському напрямку противник атакував у бік Верхньокам'янського та Григорівки. Загалом минулої доби відбулося 4 боєзіткнення.
Окупанти атакували біля Григорівки: дивіться на карті
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 6 ворожих штурмів у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори.
ЗСУ відбили ворожі атаки у районі Новомаркового: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 4 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки.
Противник атакував біля Щербинівки: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Багатиря й Олексіївки.
Росіяни атакували у напрямку Нової Полтавки: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Костянтинополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Багатиря й Шевченка.
Окупанти штурмували у напрямку Багатиря: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку поблизу Лобкового, Кам'янського та Степового загарбники здійснили 4 марні атаки на позиції наших захисників.
Противник марно атакував біля Степового: дивіться на карті
На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху штурмував укріплення наших оборонців.
На Курському напрямку відбулося 33 боєзіткнення.