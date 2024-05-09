Перед тем, как поразить свою цель, дрон преодолел расстояние в 1500 километров от границы с Украиной. Впоследствии выяснилось, что это была работа Службы безопасности Украины.

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Где расположен НПЗ в Башкортостане

В Башкортостане беспилотник атаковал Нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават", в результате чего были поражены установки каталитического крекинга нефти.

Эта атака была осуществлена дроном, принадлежащим СБУ, который установил новый исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 километров.

Где расположен НПЗ "Газпром нефтехим Салават": смотрите на карте

"Газпром нефтехим Салават" известен как один из крупнейших в России комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве различных видов нефтепродуктов, включая бензин, дизтопливо и другие.

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