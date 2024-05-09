Перед тим, як уразити свою ціль, дрон подолав відстань у 1500 кілометрів від кордону з Україною. Згодом з'ясувалося, що це була робота Служби безпеки України.

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Де розташований НПЗ у Башкортостані

У Башкортостані безпілотник атакував Нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават", в результаті чого було уражено установки каталітичного крекінгу нафти.

Ця атака була здійснена дроном, що належить СБУ, який встановив новий історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 кілометрів.

Де розташований НПЗ "Газпром нафтохім Салават": дивіться на карті

"Газпром нафтохім Салават" відомий як один з найбільших у Росії комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві різних видів нафтопродуктів, включаючи бензин, дизпаливо та інші.

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