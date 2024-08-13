Где расположен город Льгов в Курской области: показываем на карте

В сети пишут, что ВСУ уже якобы могли пройти населенный пункт Льгов в Курской области. Этот населенный пункт расположен в 80 километрах от Курска.

Соответствующие сообщения в сети появилось после того, как украинский военный опубликовал видео, на котором видно дорожный знак "конец населенного пункта" Льгов.

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Действительно ли ВСУ прошли Льгов

Стоит отметить, что официально украинская сторона еще не подтверждала информацию об установлении контроля над городом Льгов. Также пока это невозможно проверить.

Автор видео, который продемонстрировал дорожный знак, сказал: "надеюсь, что это видео мама не увидит. Я маме обещал, что я недалеко. Слава Украине".

Где расположен город Льгов

Город Льгов расположен примерно в 50 километрах от украинской границы.

От этого населенного пункта до Курска около 80 километров, а до Курчатова, где размещена Курская АЭС, всего 30 километров.

Город Льгов на карте:

К слову, также ударная группа 225 ОШБ "Черный лебедь" опубликовала видео из российской Любимовки. Защитники заявили, что населенный пункт уже зачищен от российских солдат.