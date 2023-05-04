Российские власти уже успели обвинить в этом, как всегда, Украину. 24 Канал подробнее расскажет, где расположены города, в которых загорелись нефтеперерабатывающие заводы.

К теме На Кубани из-за "попадания беспилотника" пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Нефтеперерабатывающий завод в Ильске

В Краснодарском крае горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Огонь охватил 400 квадратных метров. Пожар был потушен только утром. О причинах – не сообщается.

Ильский – это поселок городского типа в Северском районе Краснодарского края.

Ильский нефтеперерабатывающий завод располагается в поселке городского типа – в 50 километрах от Краснодара. Площадь производственной площадки завода составляет 72 гектара.

Где расположен Ильский: карта

Пожар на заводе в Ростовской области

В Ростовской области пожар возник на территории Новошахтинского завода по нефтепродуктам. Губернатор области Василий Голубев заявил, что причиной пожара якобы стала "атака беспилотника". Пожар был ликвидирован сотрудниками завода. Жертв и пострадавших нет.

Новошахтинск – город в Ростовской области. Он расположен на реке Малый Несвитай, на западе Ростовской области, на границе с украинской Луганщиной, в 80 километрах северо-западнее Ростова-на-Дону.

Новошахтинский завод нефтепродуктов расположен на территории Киселевского сельского поселения Красносулинского района в полутора километрах к северо-западу от города Новошахтинск. Территория предприятия разделена на две производственные площадки по автотрассе М19 направлением Новошахтинск – Антрацит.

Где расположен Новошахтинск: карта

В России часто горят заводы с нефтью