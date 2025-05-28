Россияне на подступах к Днепропетровщине и давят на Константиновку: карта DeepState

Российские захватчики не прекращают атаки на всей линии фронта, и, к сожалению, имеют продвижение. В частности враг имел успехи в направлении Днепропетровской области, а также под Константиновкой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики уже обновили карту боевых действий по состоянию на 28 мая.

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Где россияне имели продвижение на фронте

Российская армия продолжает атаковать по всей линии фронта. По данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись в районах 4 населенных пунктов в Донецкой области.

Так, враг имел успех у Троицкого, что на подступах к Днепропетровской области.

Враг имел продвижение в направлении Днепропетровщины: смотрите на карте

Также российская армия имела успех вблизи Яблоновки и Старой Николаевки, что в направлении Константиновки.

Россияне продвигаются в направлении Константиновки: смотрите на карте

Кроме того, оккупанты не прекращают давить на Покровском направлении. Так, по данным DeepState, россияне продвинулись в районе Малиновки.

Россияне имели успех на Покровском направлении: смотрите на карте

Ранее стало известно, что село Беловоды в Сумской области полностью оказалось в серой зоне. Это уже обозначено на обновленной карте боевых действий.