Где Россия ищет оружие для войны и чего ждать от саммита G20: интервью с Михаилом Подоляком

Россия продолжает просить оружие у Ирана, Белоруссии и Северной Кореи. Она сейчас всеми способами пытается найти хоть немного вооружения, чтобы попытаться выиграть войну. В то же время Владимир Путин вполне может еще посетить саммит G-20, который пройдет в ноябре.

О возвращении России в зерновое соглашение, ожидании от саммита G20 и целесообразности встречи Владимира Зеленского с Путиным, а также о помощи Украине от партнеров и попытках России найти оружие у своих "союзников" рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Важно Говорит Буданов: почему и как сбываются прогнозы главного разведчика Украины

Чего ждать от саммита G20

– Говорят, что Владимир Путин сообщил президенту Индонезии Джоко Видодо о том, что он таки собирается на саммит G20, долгое время говорили, что вместо него будет Михаил Мишустин (глава правительства России – 24 канал), но якобы собирается сам. И соответственно Си Цзиньпин собирается на этот саммит. Возможно, Путин вдохновлен тем, что глава Китая будет, будто у него там есть прикрытые тылы, и таким образом он готов смотреть другим странам в глаза. Как вы думаете? Или все же не решится ехать?

Я считаю, что Китай сегодня намного больше, чем Россия, с точки зрения влияний и репутации. Знаете, это если бы Россия до начала войны, когда все думали, что это великая мощная империя, которую нужно бояться, говорила на равных с Эритреей. То есть G20, где есть Россия и Эритрея.

Такой же пример – Россия и Китай. Китай – это гораздо более влиятельная в глобальной политике страна. То есть уровень России – это примерно одна тысячная от Китая. Каков смысл иметь глобальные репутационные проблемы от России, но не иметь от этого никаких позитивов? Поэтому Китай вряд ли будет занимать очень активную пророссийскую позицию на G20 даже если Путин там будет.



Лидеры России и Китая / Фото "Голос Америки"

Что касается позиций Путина, то на сегодняшний день благодаря России сформировался политически-военный альянс, куда входят:

Россия – как автор;

Беларусь – очень мощная и фундаментальная страна, которая на все влияет;

Иран – тоже очень мощная и влиятельная страна

Сирия;

Северная Корея.

Этот альянс пророссийский в полном смысле этого слова. И Путину очень мало общения в рамках этого "альянса", он же хочет себя представлять "человеком мира", который может влиять на глобальные правила поведения.

Поэтому он думает, что приедет, у него будет какая-то трибуна, где он сможет те свои странные чтения ленинской прозы продолжить, где он будет рассказывать, кто такой Ленин, как он создавал Украину, что вообще не существует такого государства, как Украина и тому подобное. Ну и он будет вспоминать о болотах, на которых была создана такая большая и мощная Московия. Я думаю, что это кому-то интересно, но разве только Ирану, Сирии, Беларуси.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента По моему мнению, для G20 было бы желательно, чтобы Путина там не было вообще, а Россия была исключена из всех международных институций. Когда мы говорим о финализации войны – исключении России, а именно – Путина, то это намного ускорило бы конец войны. И это желательно было понять организаторам G20.

На сегодняшний день есть только один формат глобальной политики, одна повестка дня, которую формируют: президент Зеленский, президенты и премьеры Европейского Союза, президент США, премьер-министр Великобритании и так далее.

Другие люди сегодня доминируют, формируют послевоенный тип политического пространства мира. Но там нет России, нужно к этому привыкнуть. К сожалению, не все страны уже это понимают – ряд стран полагают, что Россия будет иметь какое-то значение после войны.

Уже нужно говорить о том, что заканчивайте вспоминать слово "Россия". Она не будет оказывать существенного влияния на послевоенные правила, на послевоенный формат политических, экономических и даже военных отношений в мире.

– На мой взгляд, было бы прекрасно если бы он таки приехал, и G20 началось с того, что у всех спросили бы: "С нами присутствует Россия. Вы хотите, чтобы она была в G20? Давайте проголосуем за исключение. Все проголосовали за исключение и сказали: "Путин, спасибо, можете быть свободны".

Это была бы очень идеальная картинка и, на мой взгляд, если бы это можно было реализовать, это действительно изменило бы мир. Для этого нужно обладать большой свободой лидерам других стран. Они должны понять, что таким шагом можно действительно переформатировать глобальную безопасность.

Интересно Стоит ли Зеленскому посетить саммит G20 для встречи с Путиным: ответ Офиса Президента

И, вы правильно говорите, достаточно было бы сказать: "Смотрите, здесь сидит лицо, которое принадлежит к категории организаторов террористических актов и геноцидного типа ведения войны. Вот доказательства – фотографии уничтоженной энергетической инфраструктуры, фотодоказательства массового уничтожения людей, граждан Украины в Харьковской, Киевской областях, в Херсонской области, доказательства попытки аннексии примитивным военным путем территории Украины и так далее".

То есть если бы это было сделано, это была бы совсем другая человеческая история. Но я знаю только очень и очень ограниченное количество людей, способных на это. Кроме президента Зеленского, это мог бы быть предыдущий премьер Британии, лидеры восточноевропейских стран, точно понимающие, как нужно себя вести, но они, к сожалению, не в том статусе, чтобы присутствовать на G20.

Возможна ли на G20 встреча Зеленского и Путина

– А можно себе представить ситуацию, если Путин поедет и туда приедет и президент Украины Владимир Зеленский просто для того, чтобы посмотреть в глаза этому террористу?

А для чего? Это разные уровни уже. Есть президент Зеленский, который формирует мируовую повестку дня. Да, у нас есть определенные сложности, идут тяжелые переговоры, до сих пор не все привыкли к тому, что Украина – это действительно мощная страна, с которой нужно иметь совершенно равноправные отношения. А господин Путин сегодня – это изгой, аутсайдер. То есть, зачем ему смотреть в глаза? Что бы что там увидеть?

Это все очевидно – мы видим каждый день иранские дроны, крылатые ракеты. Но этот субъект (Путин – 24 канал) выходит и говорит: "Мы готовы сидеть за столом переговоров", и в то же время отдает приказ атаковать критическую инфраструктуру в Украине.

Более того, я считаю, что постепенно формируются другие центры влияния в России, например, господин Пригожин ведет себя так, будто это он руководит войной как таковой, руководит силовой вертикалью. Мне кажется, что Пригожин хочет уже так опосредованно сказать, что он, если не равный, то практически равный Путину, что надо на него ориентироваться, что он будущий лидер России.

Ну, вы понимаете, что это выглядит уже совсем не так, как это было до начала войны. То есть Путин теперь не "икона", Путин абсолютно прогнозируем. Понятно, что эта аргументация не изменилась с начала войны, то есть смотреть ему в глаза, что-то говорить – это просто тратить время.

Более того – это значит сойти с уровня глобального политика, на котором сегодня находится президент Зеленский, до уровня маленького регионального лидера, который просто имеет много оружия и доступ к ядерке. Вот и все, но с точки зрения сознания и интеллекта, это совершенно разные люди, то есть их уровень совершенно разный и разное влияние на глобальную политику.

Россия умирает. Если 5 или 10 назад Россия доминировала, по крайней мере, в европейской политике, говорила: "Будем делать так, вы должны нам подыграть в том", то сегодня Россия умирает как влиятельный глобальный игрок. Ее не будет после войны, будет маленькое карликовое государство с точки зрения влияний. Так зачем? Это как господину президенту Украины разговаривать с моей любимой Эритреей.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком: видео 24 канала



Где Кремль ищет оружие для войны

– Мне кажется, что россияне уже и сами это понимают, потому в Москве организовали целую выставку гробов. Как раз очень актуально, по-моему. На сегодняшний день 74 тысячи их, спасибо котикам из Вооруженных Сил Украины за то, что они уничтожают врага, который пришел со своими целями на нашу землю.

Давайте немного о тех, кто до сих пор поддерживает Россию – Беларуси, Иране, ну и о Северной Корее тоже, потому что такая "большая могучая страна", как Россия, сейчас оружие просит у этих стран.

Так, Беларусь переслала 100 единиц военной техники, но Россия перебросила "Кинжалы" в Беларусь, чтобы нас пугать. Как только поднимается самолет с "Кинжалами" в воздух, у нас по всей Украине звучит воздушная тревога. Надо понять, что из-за цинизма таких стран как Беларусь, Россия никуда не исчезает, хотя они не могут воевать против ВСУ, они могут бить по энергетическим и гидротехническим постройкам в Украине.

Но между тем, во-первых, мы должны правильно оценивать состояние России, потому что вы сказали о 74 тысячах убитых российских военных, но это некромантское государство, государство-каннибал, которое своих людей всегда "съедает". Это государство, совершенно безразличное к тому, что 74 тысячи человек умерли. России люди не нужны.

Есть определенное количество людей, которые им нужны. Это – олигархи, близкое окружение Путина, люди, входящие в так называемую "Единую Россию", депутаты в не существующем парламенте, силовые вертикали. Вот эти люди ей нужны, а простые люди – зачем? Они не генерируют добавленную стоимость. Россия – это абсолютно слабое государство, живущее без газа, без дорог, без качественных карьер и т.д.

К сожалению, Беларусь – это страна, которая с 1994 года, когда Александр Лукашенко стал президентом, постепенно тоже начала загнивать, стала просто брать деньги у большей страны – России. И все это примитивные отношения, они ничего не генерируют.

То есть Беларуси как страны, которая что-то может продавать миру, сегодня не существует. Возможно, она может существовать завтра, потому что у Беларуси без Лукашенко и без так называемого Союзного государства есть шансы стать европейской страной. Но ей нужно будет забыть Россию, построить границы с ней, не брать из России денег.

Важно Наступление из Беларуси: в Генштабе заявляют, что оккупантам нужно минимум 2-3 месяца

Но между тем об оружии – ну забирает Россия оружие, где только может сегодня. В частности, есть Иран. Для меня удивительно, что Иран под мощными санкциями изготовил тысячи дронов, крылатых и баллистических ракет.

И у меня вопрос, а где они взяли запчасти к этому? Это ведь электроника. У Ирана нет чипов. И Россия не дает чипы. И Китай, вероятно, не дает чипы. Но кто-то дает их, поскольку они накопили тысячу баллистических ракет. Это ведь огромное количество. Как это произошло? Надо проводить международное расследование, почему санкции так сработали, что у Ирана сегодня есть такое огромное количество новейшего высокоточного оружия, больше чем у России даже.



Иран поставляет оружие России / Иллюстративный фото

Но фантастика, что страна которая ходила, бравировала (хвасталась – 24 канал), говорила, что ей нет равных, что у нее "вторая армия мира", сегодня ищет в странах-изгоях оружие. Это смотрится фантастически.

Вы представляете репутацию? Сегодня, когда кто-то выходит из России и что-то там на понтах говорит, надо смеяться над этим. Это просто бедность, в которой ничего нет. Она сегодня в Иране ищет оружие, боится проиграть. Россия ищет, где еще перехватить хоть что-то, чтобы попытаться выиграть войну у маленькой страны.

Это нонсенс. Было бы, конечно, гораздо сильнее, если бы Россия проиграла еще в 2008 году. Представляете себе эту сцену – Россия проигрывает маленькой Грузии. Это было бы просто феерично. Но мне кажется, что Украина – единственное государство, которое действительно может поставить Россию на колени. И это будет важно в историческом смысле.

– Видите, оно как-то так получается. Россия кричала, что заставит или поставит мир на колени. И все сказали: "А как ты это сделаешь?" Она говорит, что вот смотрите – и становится на колени и говорит "Дайте, пожалуйста, оружие кто-нибудь, потому что мы проигрываем". И, соответственно, уже США обвиняют КНДР в попытке скрыть поставки боеприпасов в Россию. А что могла бы дать КНДР России? Действительно ли такое может быть? И можно ли это отследить?

Может быть. Это Северная Корея. Страна достаточно странная, мягко говоря… Отследить тоже можно. Можно увидеть транспортные коридоры, по которым все идет. И можно понимать, что дают. А дают определенные объемы советского оружия. Опять-таки в Северной Корее советское оружие есть.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Они могут давать и баллистические ракеты определённые. И они будут давать, потому что в России ничего своего уже практически не осталось. Где же сейчас может искать оружие Россия? Только Сирия, Иран, Северная Корея и немного Беларусь. Думаю, что другие страны уж точно в это все не полезут. Потому у нас такой альянс, против которого воюет Украина.

Сейчас Украина хочет закончить эру максимально странных авторитарных режимов как Северная Корея, Иран, теократический режим России, которая является базой для всего мирового терроризма, потому что оттуда все идет. Эти ультраправые, нацистские течения, террористические течения, в частности, на Ближнем Востоке.

Так уж повелось, что историческая миссия Украины – не только выгнать с территории Украины оккупантов, но также и закончить игру России как распределительного центра мирового глобального терроризма как такового. Думаю, мы с этим справимся.

Но между тем. Вы знаете, что мне удивительно – что цивилизованная часть мира не может закончить, довести до конца начатые правильные дела. Смотрите, есть Северная Корея. Она существует уже там почти 70 лет. Она является изгоем. Санкции, не санкции, но это не мешает существовать совершенно дикому режиму до сих пор.

Это незаконченное дело, которое не закончили в 50-е. Также есть Иран – санкции, не санкции – но это тоже незаконченное дело. А Иран, какую роль сегодня играет в геноциде крупной европейской страны. Это ведь нонсенс.

Сирия – это тоже незаконченное дело. Она договорилась с Россией и Ираном. Вы понимаете, нельзя было договариваться с Ираном и тем более с Россией. Ибо как только договариваешься с Россией, то ты добавляешь где угодно, в Сирии например, нестабильности, ты готовишь более глобальную войну. Так, была маленькая война в Сирии, а стала глобальная война в Европе. Это прямые последствия неоконченных дел. И Украина должна закончить дело, независимо от того, что люди говорят "может, как-нибудь давайте, вот надо сохранить лицо России".

Но нет, если мы не закончим дело, это будет конец тому миру, к которому мы все привыкли. Где есть правила, международное право, где есть возможность свободно путешествовать, где вообще есть возможность быть свободным человеком. Это конец этим ценностям и этому миру. Как это непонятно? Есть конкретные примеры. Тот же Иран, та же Сирия.

Вы знаете, что неправильно законченная сейчас война – это уже гораздо труднее, чем если бы она была неправильно закончена, например, в марте или апреле. Почему? Ибо есть огромный объем военных преступлений. А Россия если не проиграет, то не понесет наказание за эти преступления.

И тогда она будет понимать, что можно такие преступления и дальше совершать где угодно. Ибо не будет ответственности. Если Суровикин не сядет за концепцию уничтожения энергетической инфраструктуры Украины пожизненно, потому что это прямое нарушение международного гуманитарного права, геноцид конкретный. Тогда Суровикин может бомбить любую другую страну. Вот в чем проблема, вот каковы последствия этой войны.

Почему Россия возобновила зерновое соглашение

– Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как Путин собирался за 3 дня захватить Киев. Пока он не то, чтобы отказался от этой идеи, просто теперь он хочет гарантий от Украины, что она не уничтожит его Черноморский флот.

За день до этого он говорил, что выходит из зерновых соглашений, пока не будут предоставлены гарантии, потом подумал и увидел, что все работает без него и говорит: "Ай, ладно возвращаюсь, черт с этими гарантиями, это формальность, потом нам передадите какие-нибудь там бумажки и все будет нормально". Итак, на болотах говорят, что мы дали гарантию безопасности, что мы не уничтожим Черноморский флот России. Что это были за такие гарантии?

Мне кажется, что еще пару месяцев, и у нас попросят дать гарантии по неприкосновенности Москвы или Омска/Томска. И, я считаю, что мы, наконец, будем вести правильные переговоры с Россией, когда будем говорить: "Хорошо, мы вам гарантируем, что на вас другие страны или другие планеты нападать не будут". Вы ведь понимаете, что Украина сегодня все может.

Но теперь давайте серьезно по поводу зерновой сделки. Итак, Россия себе придумала какую-то историю, что на их военные корабли, которые стоят за 200 километров до коридора, который гарантированно с точки зрения безопасности контролируется Турцией, почему-то должны напасть зерновые балкеры..

Мы логику не совсем понимаем. И не только мы, но и другие участники зерновой сделки не понимают, каким образом корабль, плывущий исключительно по транспортному коридору, может напасть на военные корабли, стоящие в Севастополе? Еще раз подчеркиваю, что расстояние – 200 километров.

Между тем, как это выглядит, что сегодня есть Украина, Турция и ООН, которые в рамках продовольственной программы безопасности вывозят определенное количество зерна. В рамках программы ООН обеспечивает сохранность логистической процедуры Турция.



Экспорт украинского зерна / Коллаж 24 канала

То есть, мы даем там какие-то гарантии ООН и Турции, что мы будем вывозить определенное количество зерна и будем соблюдать договоренности. То есть, координационные центры будут работать, чтобы эти корабли просмотрели, что они везут в одну и в другую сторону. Так это работает.

Но после этого Россия реализовала шантаж – пригрозила, что выйдет из всех соглашений. А Турция сказала: "Если хотите выйти, то выходите. Это ваши проблемы". Тогда Россия поняла, что не очень после 8 месяцев войны на эти шантажи люди реагируют.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Они провели ряд "переговоров" между министерствами обороны России и Турции. И после этого Путин выступил, потому что понял, что не может сказать, что он такой крутой парень, поэтому сказал, будто они "получили письменные гарантии". Какие гарантии? Кто ему дал? Кто именно является гарантом? Это все большой "секрет". Но между тем Турция сказала, что все гарантии есть, будем дальше работать.

И вывод здесь очень важен, это важная история, которая показала, что если на Россию правильно реагируешь, не учитываешь ее примитивные шантажи, то все под контролем. Главное не учитывать понты России.

Вот вывод и это был очень важный маленький этап – весь этот двойной круг вокруг зерновой сделки он позволил наконец нам сказать партнерам: "Смотрите, можно спокойно работать, ставить Россию на место, возвращать ее в реальный мир. И это гораздо эффективнее, чем любые другие форматы".

– Секрет секретом, но когда журналисты спросили у Эрдогана, как он убедил Путина возобновить зерновые соглашения, он сказал: "Я сначала скажу Джо Байдену, а потом уже расскажу вам".

Знаете, у Эрдогана определенно могут быть свои секреты. Но нам здесь важны 3 вещи:

Первая – зерновой коридор, ключевым элементом которого является зерно Украины, работает дальше. То есть, Украина все, что нам нужно, получает. В том же виде, как это работало до момента этой эскалации со стороны России. Поэтому репутационно Украина выглядит намного мощнее России.

Вторая составляющая – как раз по поводу репутации России. Все понимают, что это на 90% только разговоры странных людей, за которыми не стоит сила. Это очень важно.

Третья – наши партнеры, которые еще не решили для себя, может ли Россия проиграть, опасно ли, если она проиграет для мира, опасно ли это для Европы, они наконец увидели, что если ты работаешь четко в пределах договоренностей, занимаешь жесткую позицию, то Россия выглядит очень слабой. Это эффективно.

А по поводу секретов господина Эрдогана, я думаю, что он ближе к избирательной кампании в Турции расскажет их очень много.

– Вы знаете, мне понравилась цитата Путина, которую он произнес где-то у себя на болотах. Говорит, цитирую: "В любом случае, даже в случае выхода России из этой сделки мы готовы будем поставить весь объем зерна". То есть, сначала он говорил, что он такой миротворец, что у них тоже есть зерно, которое могут поставлять бесплатно в любые страны, а теперь видите, как интересно получается объем зерна, который был поставлен с территории Украины. Пусть скажет правду – что это зерно, которое они украли и готовы кому-то бесплатно подарить.

Вообще очень важно начать называть вещи своими именами. Это я сейчас более масштабирую этот тезис. Когда нам говорят о дипломатическом урегулировании ситуации, даже некоторые политики из наших стран-партнеров, я говорю: "не говорите нам слова "дипломатическое урегулирование", называйте вещи своими именами – вы нам предлагаете сказать, что мы признаем поражение, капитулируем и отдаем территории России, останавливаем контрнаступление. Хорошо, мы останавливаем освобождение территории".

Здесь нет никакого "дипломатического урегулирования", если война идет на территории Украины за счет инфраструктуры Украины и если российская сторона проигрывает. Это ведь не урегулирование. Это попытка дожать Украину, чтобы она признала поражение. А почему мы должны это делать, если мы контрнаступаем? Это немного странно звучит.

Теперь о цитатах Путина о зерне:

Во-первых, Россия не только устами Путина, но и Пескова говорит, что мы готовы поставить зерно, но не знаем как. То есть они сразу говорят: "попросите нас, чтобы мы что-то сделали, еще и сделайте нам дорогу, по которой мы будем идти, еще заплатите за это. То есть Россия только говорит, это сугубо пиар".

Во-вторых, Россия действительно бьет по беднейшим странам Африки прежде всего и делает это сознательно, потому что думает, что там действительно достаточно примитивные люди, которые не понимают, почему они недополучают зерно.

В третьих, они действительно украли определенные объемы украинского зерна. Они хотели его продать, но все заблокировано, потому что есть уголовные дела, которые ведет наша прокуратура, там много конкретики – российские компании, посредники, коллаборанты, которые это делали логистически – завозили в российские терминалы через Джанкой, через Азовское море или даже через черноморскую акваторию. Это все есть в уголовном деле, это у наших партнеров. И мы блокируем это.

В-четвертых, Россия вообще ничего не может, когда ты занимаешь принципиальную позицию, и это выглядит крайне примитивно. Смотрите, Черноморский флот не участвует в работе зернового коридора – там нет военных кораблей. Это была принципиальная позиция и ООН и Турции.

Каким образом Россия участвует в работе этих коридоров? Она может принять участие только в одном случае, и, я думаю, господин Эрдоган это объяснил Путину – когда идут корабли с разными флагами, но придет кто-то из Черноморского флота и уничтожит зерновой балкер.

К теме Очень большое унижение для россиян: почему Путин вернулся в зерновое соглашение

Потому что других вариантов участия или неучастия России нет. Это очевидно для всех, кроме странного господина Пескова и не менее странного его руководителя Путина.

ООН начинает занимать жесткую позицию по отношению к России

– Мы 8 месяцев говорим о том, что ООН – импотентная организация, которая не может принять какого-либо конкретного решения, они постоянно чем-то "обеспокоены" и все. Но в этот же момент Турция и ООН говорят о том, что зерновое соглашение продолжает работать дальше. Так что в ООН начинает просыпаться характер?

Не только в ООН. Я вообще вижу, что постепенно меняется этот пророссийский консерватизм, когда организации просто боялись брать на себя определенную ответственность и назвать вещи своими именами.

Сегодня все больше и больше людей говорят о том, как все выглядит на самом деле и ООН действительно демонстрирует более жесткую позицию. Не только ООН, но и МАГАТЭ. То есть международные институции понимают, что после 8 месяцев войны в Украине очевидно, что Россия в любом случае войну не выиграет. Не будет "чемпиона", под которого нужно будет снова подстраиваться.

Россия будет нести очень и очень большие юридические последствия этой войны, репутационные последствия. То есть стратегически сегодня это невыгодно, даже несмотря на то, что Россия дофинансирует международные институты. Она же как с ними работает – заводит туда много своих людей на разные должности, финансирует какие-то программы, может делать ремонты в офисах. Россия если бы "покупает" косвенно международные институты, делает это не примитивно и прямолинейно, а на протяжении многих лет.

Но сегодня эти организации понимают, что если они хотят сохраниться после того, как война закончится, то для этого уже нужно делать определенные шаги. Если все страны, включая США, говорят: "Так работать не будем", тогда в ООН в голове вырисовывается картинка: "меня завтра перестанут финансировать – те, кто имеет 80% бюджета нашей организации".

Более того, эти страны смогут действительно прийти к тому, чтобы проговорить возможность создания других площадок и международных институтов, которые будут более действенными. Поэтому все сегодня приняли для себя по умолчанию такую концепцию:

говорим правду – не в полном объеме, не так как делает Украина,

начинаем "прессовать" Россию, не поддаемся на их пропаганду;

репутационно отделяем свои организации от российской части.

И это все сегодня выглядит именно так, как вы говорите – гораздо действеннее, чем это было раньше.

О ядерных угрозах России

– Давайте теперь об очередном ядерном шантаже. Там снова распространяются сообщениями СМИ, что кто-то в России обсуждает применение тактического ядерного оружия, но делают где-то в руководстве российском, но без Путина. Сами что-то обсуждают.

Это же стандартная история, когда у человека нет аргументов, он практически постоянно повторяется, возвращается к странным аргументам: ядерное оружие, ядерное оружие…

Смотрите, это Россия сама себя репутационно унижает. Как это смотрится. Ты зашел, всем сказал, что "у нас специальные частые военные, такая профессиональная армия, всех снесет сразу". Сейчас у тебя нет профессиональной армии, нет спецназа и все такое. И что ты говоришь? "Я все равно крут, потому что имею ядерное оружие".

Это выглядит крайне унизительно для людей, особенно для этого существа, имеющего некоторые психиатрические или психологические проблемы и тд. Это для него проблема. Но он не может признать. И не только этот человек, а все, кто постоянно в России возвращается к ядерному оружию. Это же пропагандистские нарративы.



Путин продолжает угрожать ядерным оружием / Фото Укринформ

Как это выглядит со стороны? Ты против неядерного маленького государства, которое хотел забросать спецназом за 3 дня, сегодня говоришь, что "у нас есть ядерное оружие, мы вас в любом случае" уничтожим. То есть ты выглядишь крайне мерзко. У тебя нет аргументов…

– Сначала "мы попробуем вас победить, а потом, если вас не победим, то у нас есть ядерное оружие"…

Конечно. Ты говоришь, что "простите, просто так случилось, что у нас было это ядерное оружие. Где-то когда-то украли. И таким образом накопили определенный ядерный арсенал. Мы не знаем, в каком он состоянии. Мы же Россия. Мы вообще ничего не знаем. Но между тем у нас есть ядерное оружие. Поэтому смотрите – мы проиграли, вы нас унизили, но мы все равно можем использовать ядерное оружие".

Это выглядит крайне отвратительно. Хочу, чтобы в мире понимали, что Россия ничего не может! Это – маленькая гнусная страна, которая может только вот так сидеть, а когда ты по ушам надавал, то она после этого: "А у меня нож еще есть. Я тебе в спину воткну нож". Вот так выглядит. И нужно так относиться к России.

В России будут нарастать панические настроения

– Сегодня мы уже упоминали, что 74 тысячи ушли из регулярной армии. Шойгу сказал на днях, что мобилизация закончилась, что "все, спасибо, хватит. Набрали достаточно". Какая-то часть до сих пор там остается на болотах учиться, но с учебой не пошло, потому что есть сообщения, что там они "обеспокоены" вшами у мобилизованных. При этом рязанский военком сказал, что "окончание мобилизации еще не означает ее прекращения".

Во-первых, все, что говорит Россия и тем более ее шаманы, не соответствует действительности. Это – абсолютный фейк, всегда. Россия проводит мобилизацию и дальше, сейчас это называется "призыв". То есть они провели определенную мобилизацию, сейчас с 1 ноября проводят плановый призыв. Условно, россияне мобилизовали 220-250 тысяч, а из них 87 тысяч отправили в зону ведения боевых действий, без подготовки.

А война – артиллерийская и это немного другое. Эти люди нужны только для того, чтобы сидеть в первом эшелоне и количественно создавать иллюзию, что там есть кто-то. Чтобы украинская артиллерия работала по этим людям и тратила снаряды.

Но между тем, дальше у них продолжается с 1 ноября призыв – это 128 тысяч россиян, которые должны быть призваны в стандартных рамках призывной кампании. После этого россияне продолжат мобилизацию.

Но Россия проигрывает войну, это очень важно понять. Россия панически боится всего происходящего. Сами россияне не готовы выходить на улицу и спрашивать: "Почему мы воюем в другой стране, проигрываем, нас массово убивают, но мы продолжаем делать вид, что это защита "родины". Россия до сих пор не готова это сделать, 74 тысячи двухсотых" – это недостаточно, 100 тысяч раненых или пропавших – недостаточный аргумент для того, чтобы Россия наконец вышла на улицы и спросила: "Почему мы в другой стране так массово погибаем?"

Мы пока таких действий не ожидаем, но мы ожидаем, что панические настроения будут расти с бешеными темпами. Смотрите – мобилизация, потом призыв и снова мобилизация, это будет продолжаться постоянно. Они будут хватать людей прямо на улицах, потому что те, кто хотел добровольно пойти на войну – они уже все практически "200". Те, кто хотел пойти по контракту и заработать денег, уже все приняли такое решение.



Мобилизация в России / Фото "Слово и дело"

Сегодня они принудительно забирают всех людей и практически вся составляющая мужского населения России – сидит дома и прячется. Это же другая жизнь – они не выходят на улицы, кроме мажоров, у которых есть возможность не идти воевать. В России тестируют работу сирен, продолжается проверка бомбоубежищ. В них идет переход экономики на военный строй, продолжается закрытие границ.

Также в России продолжаются судебные процессы, когда люди говорят, что не хотят воевать в Украине, потому что это странная война – такие люди получают свои 7 или 10 лет в тюрьме. Пропаганда продолжает эскалацию – это страшные времена. Посмотрите, что такой страны как Россия – не существует. На мой взгляд, жить сегодня там – как жить на вулкане.

– Границы закрывают, людей не выпускают – для тех, кто не хочет служить, я так понимаю, даже готовы вернуть смертную казнь. Но на днях была история о взорванных Ка-52, и все это произошло на аэродроме в Псковской области. И Скабеева начала рассказывать, что это дело рук украинских диверсантов, что очевидно. Наверное, у нас есть где-то открытая дверь, и мы через нее можем дойти до Псковской области, чтобы сделать все то, чего мы хотим.

У нас есть "порталы", и мы можем по всей России передвигаться совершенно спокойно (смеется). Действительно, этот господин, который постоянно говорит о ядерном оружии – Медведев, он также сказал, что можно вводить смертную казнь для тех, кто не хочет воевать.

Это очень важно и было бы крайне желательно, если бы ее ввели. Это некроманское государство, постоянно занимающееся расстрелами. Как-то странно, что смертная казнь до сих пор не была введена, и я могу только поаплодировать господину Медведеву – он прав, надо ввести смертную казнь в России.

Я думаю, что через несколько месяцев, процентов 30 населения России – "будут украинские диверсанты". Потому что вся эта конструкция, которую там строили 20 лет – будет приходить в упадок очень и очень быстро. Мы уже видим симптомы этого гниения и видим, что теряется управление этой силовой вертикалью, особенно в регионах.

Это не конфликты протестного характера – там никто не выходит на митинги. Но это отказ от мобилизации, это конфликты на силовом уровне. Также происходят подрывы, но только военкоматов. Мне кажется, что по мере продвижения ВСУ к международно признанным границам количество эксцессов будет существенно нарастать.

К теме Россия свернула публичную мобилизацию: в Генштабе рассказали, какие дальше планы у Путина

Это будут десятки и сотни, потому что Россия теряет управляемость. Страна понимает, что Путин не икона и не вождь. Это достаточно примитивный человек, который ошибся с оценкой того, что он делает. Кроме того, россияне подсознательно понимают, что они не крутые потомки дедов – это примитивные люди, не умеющие воевать.

Да, количественно – их много, саранча – это всегда много. Поэтому давайте наблюдать, что скоро мы увидим очень много историй о подрывах транспорта, коммуникаций, военной техники по всей стране. И это будет большая "портальная сетка" украинского производства.

О ситуации на фронте и поставках вооружения

– Давайте тогда о продвижении, потому что сегодня Стремоусов записал очередное видео о том, что "Россия в Херсоне навсегда". Записал он это видео в авто, и говорит, что все "без паники и по плану". Но позади него в автомобиле были собраны его вещи. Он рассказал, что оккупанты "эвакуируются" уже и с левого берега Херсонщины, также появилось видео, что со здания Херсонской ОВА сняли "триколор. У меня такое ощущение, что они слишком быстро убегают. Это очень похоже на какую-то ловушку.

Это действительно похоже на ловушку, потому что продвижение продолжается, но сквозь очень тяжелые бои. Это климатически тяжело, россияне накопили много оружия и у них большой контингент там. Кстати, они туда подвезли мобилизованных из Крыма. В принципе, у нас тяжелые бои по всей линии фронта, но это не мешает нам продвигаться километр за километром.

И мы так и будем поступать. Что касается господина (Стремоусова – 24 канал), то он может остаться навсегда, никаких вопросов, для этого есть технология – мы уже "задвухсотили" очень много коллаборантов, поэтому он может навсегда остаться в Херсонской области. Пусть просит наших военных, и они помогут ему навсегда остаться в Украине.

Я думаю, что он будет строить "землянку" где-нибудь в Сибири. Но после того, как мы выиграем войну, мы подадим списки, и этот Стремоусов, я думаю, даст очень интересные свидетельства о том, что происходило с оккупационной администрацией, кто какие приказы давал и так далее.

Они же любят "поболтать" – Стремоусов, Балицкий, Сальдо – они очень многое расскажут для того, чтобы немного другие сроки заключения уменьшить. Они ведь хотят навсегда. Можем даже предложить им специальные колонии в Херсонской области. Я думаю, мы решим вопрос.

Между тем давайте серьезно. Продвижение на Херсонщине есть, продвижение тяжелое. У России все же есть ряд военных возможностей, в том числе большое количество снарядов тяжелых калибров.



ВСУ постепенно освобождают Херсонщину / Иллюстративный фото

Когда мы с партнерами это обсуждаем, мы говорим: "Смотрите, есть математическая возможность того, как мы должны продвигаться, для этого нам нужно уничтожать склады 2-3 порядка, а это, например, 100 километров от линии фронта, чтобы они не могли активно использовать свои снаряды советского калибра, поэтому помогите ракетам определенной дальности.

Я надеюсь, что наши партнеры до этого дойдут. Правда, я прочла, что Италия нам снова заморозила поставку, несмотря на то, что президент Зеленский просил об этом.

Нет нет. Знаете, президент Зеленский очень активно работает и лично формирует стратегические позиции для той или иной страны, дальше идет логистическая работа с точки зрения того, когда, что и как мы получаем.

На мой взгляд, сегодня эти переговорные процессы гораздо более лояльны – с точки зрения лояльности той стороны, с которой мы разговариваем. Это же вопрос не только переговорного процесса и принятия решений, но и производственной способности, складской способности, есть ли в таком количестве это у той или иной страны.

И это очень тяжело, потому что никто в большом объеме оружие не копил даже близко. Ни одна большая страна – Германия, Франция, Италия – не накапливала такое количество снарядов, которые накоплены еще с советских времен у России.

Но в чем феномен этой войны. Украина создала своего рода логистический центр, который может брать разное оружие из разных стран, моделировать, тренировать своих ребят. Это ведь не один тип оружия, как в России, например, 152 калибр, а много разных производителей.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса Президента Мы даже с этой очень сложной логистической задачей уже справились – у нас десятки разновидностей разного оружия, которым мы эффективно пользуемся, а это сложно. Даже наши партнеры спрашивают: "А как вы так можете эффективно пользоваться разными образцами?". То есть Украина практически выстроила систему использования разными форматами оружия, и сегодня мы просто накапливаем дополнительно, и я думаю, что мы выйдем на очень и очень эффективное планирование контрнаступления.

Однако Россия тоже не просто стоит. Там не просто так стоит определенное количество мобилизованных людей. И у них еще достаточно снарядов 122 и 152 калибров, которыми они по 50 тысяч в день по нашим позициям отстреливают. Это очень много, и мы партнерам объясняем, что хотим снизить это количество, например, до 20 тысяч. Для этого нужно уничтожить склады 2 – 3 порядка.

– Видите, о Херсоне они в последнее время слишком активно говорят, что вызывает у нас определенные беспокойства, возможно, они что-то для нас готовят. Зато о Донецке и Луганске они вообще молчат. Разве что Пушилин заявил, что состоялся очередной обмен пленными. Видимо, у них начались бунты на болотах из-за того, что они обычно об обмене молчат, и теперь они "впереди планеты всей", только есть какие-то договоренности – они уже кричат, что есть определенный обмен.

Во-первых, на Донецком направлении тяжелые бои – в районе Соледара и Бахмута – очень тяжелые. Потому что это практически единственное место, где сконцентрированы именно боеспособные подразделения профессиональной российской армии, там сконцентрированы так называемые ЧВК – около 30 тысяч, там определенное количество мобилизованных зеков, кадыровцев и т.д.

Там очень тяжелые бои идут, но через 4 месяца они так и не продвинулись на Бахмутском направлении, все застыло. Мы, к сожалению, тоже не продвигаемся. Но, я думаю, что по мере того, как мы будем получать дополнительное оружие, будем продвигаться в этом направлении в том числе.

Потому что я лично считаю, что очень скоро начнется правильная финализация войны, как только мы заберем Донецк или Луганск. Это будет символично, и после этого начнется окончательный обвал этих нарративов русских, они начнут между собой драться – в самой России.

Что касается обмена – нет, это выглядит немного шире, надо смотреть на следующее: есть понимание россиянами, что если они раньше могли себе позволить по-хамски относиться к "Женевским конвенциям", то сейчас они хотят таким образом продемонстрировать, что они якобы придерживаются правил ведение войны, когда они готовы меняться и так далее.

Это они хотят немного ослабить это крайне негативное отношение к ним со стороны международного сообщества, которое считает что это действительно варвары, которые абсолютно искренне отвергли все правила ведения современной войны. Отсюда пропагандистские крики о том, что "мы тоже здесь что-то меняем, мы хотим менять".

Между тем, если меняете, если готовы менять – для нас это важно, потому что наши ребята – золотой фонд Украины, в отличие от воюющих со стороны Пушилина, со стороны квазиреспублик на территории Донецкой и Луганской областей.

– Снова возвращаясь к оружию, мы понимаем, что нам наши партнеры предоставили уже оружия на 86% годового оборонного бюджета России, как-то сразу подумала о том, что мы теперь "на равных". Но потом вспомнила, что они это накапливали годами. Теперь та же Скабеева пишет о том, что минобороны России подписало контракты на поставку снайперских винтовок Чукавина. То есть мы здесь говорим о HIMARS, "три топора", новейшем оружии, а они винтовки меняют.

Пусть они это продают своему электорату. Более того, я думаю, что эта дама может "продать" то, что Т-55, снятые с консервации, были на дежурстве в советской армии еще в 60-е, что это очень важные танки и очень высокотехнологичное оружие. Нас это устраивает, кстати, и это устраивает мир.

Знаете, это даже смотрится круто. Все же говорили, что российский военно-промышленный комплекс – это нечто очень мощное, нужно покупать оружие у России, оно должно доминировать на глобальном рынке продажи оружия, а сейчас мир видит, что Россия не имеет ничего современного и высокотехнологичного.

К теме План перевыполнен на 32 миллиона: Притула досрочно закрыл очередной мегазбор

Да, есть определенный ряд некоторых форматов ракет, но "калашниковы" и "трехлинейки", Т-55 – это все, что Россия может демонстрировать на поле боя. Нет смысла вообще с Россией консультироваться, как следует вести современные войны. Вы же понимаете, что это страна, которая воевать не умеет с точки зрения оперативного и стратегического планирования.

Все, что может Россия, это атаковать гражданскую инфраструктуру самолетами стратегической авиации, которую она поднимает над своей территорией или территорией очень большой страны Беларуси. Россия совершенно четко обнулила:

армию и военный опыт;

военно-оборонительный комплекс – я не знаю, кем нужно быть, чтобы подписывать контракты на закупку чего-то российского производства. Это ведь нонсенс.

легендарную советско-российскую дипломатическую школу. Нет больше такой школы. Есть определенные господа типа Лаврова, которые два слова связать не могут, чтобы объяснить что-то, и поэтому говорят какими-то стихами, о которых мы с вами уже говорили

свою пропаганду, ведь вы (24 канал) даете возможность конкурировать информации как таковой, а Россия примитивно себе продолжает: "Мы передали в армию новые снайперские винтовки и это существенно повлияете сейчас на отрицательное наступление".

Это выглядит настолько мерзко, что в принципе Россия скоро будет синонимом изречения "абсолютное обнуление всего".

– С "новыми винтовками" мы победно вернемся к нашим границам в 1991 году. Ну, какая страна – такие победы, что поделаешь. Господин Михаил, напоследок спрошу вас об этом обмене – известно ли что-то о нем, можем ли мы что-то добавить со своей стороны или нужно подождать еще?

Нет-нет, подождем, когда уже будет понимание логистической процедуры, когда точно будем понимать, что это идет по плану, забираем. Конечно, мы скажем. Это ведь не вопрос пропаганды, вы же понимаете. Нам уже не нужно говорить о том, что мы деремся за каждого своего человека, который находится сегодня в плену.



На днях еще 74 защитника "Азовстали" вернулись домой / Коллаж 24 канала

Мне кажется, что это уже всем в Украине понятно, что у нас очень эффективно работает и штаб по освобождению, и ГУР, которое этим занимается, и офис господина Андрея Ермака, который именно занимается освобождением пленных и так далее. Поэтому я считаю, что мы совершенно четко уже доказали своему обществу, что каждый для нас ценен, мы каждого заберем несмотря ни на что.

– Обязательно, потому что для нас каждый защитник и каждая защитница – на вес золота. А россиян, как мы знаем, еще нужно уговаривать забрать своих.

Знаете, я вам скажу так: украинцем перестать быть невозможно – ты либо украинец, либо нет. Это очень просто. Нельзя в таком вопросе сидеть на двух стульях. Поэтому я считаю, что каждый, кто сегодня, после восьми месяцев войны еще не понял, что такое Украина и не сделал все, чтобы прийти к себе домой – это не украинцы.

Нет никаких там (на квазиреспубликах – 24 канал) других граждан, которые там что-то поняли, потом будем с ними разбираться. Надо это наконец-то осознать: или у тебя в сердце есть страна, ради которой ты живешь, даже если тебе было сложно 8 лет, и ты сегодня принял решение вернуться на родину или ты не украинец в принципе. Поэтому нет никаких украинцев, живущих или воюющих за квазиреспублики. Это люди без гражданства и без Родины.