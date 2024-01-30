Где Россия наиболее активно использует ДРГ: в ГНСУ ответили

Россияне создают угрозу для всей Украины, ведь в приграничных областях могут применяться ДРГ. В ГСПУ рассказали, какой регион страдает от них больше всего.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко вэфире программы "Линия фронта"рассказал, что наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас Сумщина. По его словам, также есть активность на Харьковщине.

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Раньше чаще ДРГ фиксировали на Черниговщине

Сейчас в Черниговской области фиксируют меньше попыток меры диверсионно-разведывательных групп хотя в 2023 году ситуация была противоположной.

Почему они изменили направление сказать сложно, но опасность от этого никуда не исчезает.

подчеркнул Демченко.

Россияне создают угрозу не только для Сил обороны, но и для гражданских.

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