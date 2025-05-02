Россия выбрала 3 приоритетных направления для наступления: карта боев на 2 мая
- За прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
- Силы обороны отбили многочисленные атаки, в частности 64 на Покровском направлении и 33 на Курском направлении.
Россия усиливает наступление, пытаясь как можно больше захватить территории до 9 мая. Активнее всего враг штурмует на Покровском, Курском и Лиманском направлениях.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какова ситуация на разных участках фронта
На Харьковском направлении произошло 8 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя и в сторону Нововасильевки и Липцов.
Бой отгремел в районе Липцов: смотрите на карте
На Купянском направлении зафиксировано 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.
Оккупанты штурмовали в районе Глушковки: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.
Враг попытался продвинуться в районе Надежды: смотрите на карте
На Северском направлении противник атаковал в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Всего за прошедшие сутки произошло 4 боестолкновения.
Оккупанты атаковали возле Григорьевки: смотрите на карте
На Краматорском направлении Силы обороны отбили 6 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы.
ВСУ отбили вражеские атаки в районе Новомаркового: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 4 атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.
Противник атаковал возле Щербиновки: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Елизаветовка, Луч, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Багатира и Алексеевки.
Россияне атаковали в направлении Новой Полтавки: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и в направлении Богатыря и Шевченко.
Оккупанты штурмовали в направлении Богатыря: смотрите на карте
На Ореховском направлении вблизи Лобкового, Каменского и Степного захватчики совершили 4 тщетные атаки на позиции наших защитников.
Противник напрасно атаковал у Степного: смотрите на карте
На Приднепровском направлении враг один раз без успеха штурмовал укрепления наших защитников.
На Курском направлении произошло 33 боестолкновения.