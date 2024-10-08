Россияне готовят удар в нескольких местах: чего ждать на фронте до конца осени

Российские военные будут продолжать наступательные действия на фронте в ближайшие месяцы. Они сосредоточатся на двух направлениях, где сконцентрируют больше всего сил и средств

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт Олег Жданов, объяснив подробно планы врага на фронте в ближайшее время. Заметим, что недавно украинским военным пришлось отойти из Угледара.

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Где на фронте активизируются россияне

Российская армия проводит активные боевые действия в Донецкой области. Однако ожесточенные бои продолжаются не только там. Россияне также атакуют на Харьковщине.

Я думаю, Кураховское направление, которое перекрещивается с Покровским, они выбрали для главного удара, а второй удар будет на Купянском направлении. Здесь они будут пытаться сделать то же, что на Днепровском направлении – защититься природными препятствиями, такими, как река Оскол, и восстановить движение по железной дороге через Купянск-Узловой,

– пояснил Олег Жданов.

Где расположен Купянск: смотрите на карте

На Запорожском фронте, в частности в районе Орехова, вряд ли можно ожидать большую наступательную кампанию российской армии. Хотя оккупанты могут продолжать штурмовые действия.

Интересно! Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает, что у россиян сейчас недостаточно ресурсов для прорыва на Юге. По его мнению, оккупанты продолжат штурмы, которые происходили там до начала Курской операции.

"Они там больше окопы роют и насыщают их личным составом. Россияне также опасаются нашего контрудара на Новую Каховку с целью отрезания Энергодара с Запорожской АЭС. У них нет сил и средств, чтобы идти на Запорожье для перерезания основного пути поставки логистики для наших войск". – отметил военный эксперт.

А вот на Курщине основной задачей украинских военных будет дальнейшее удержание занятых территорий. Продвижение вперед там не является необходимым и даже может быть лишним.