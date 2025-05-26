Давление россиян в направлении Днепропетровщины и попытка продвижения на Херсонщине: карта боев 26 мая

Россияне проводят наступательные действия на разных участках фронта. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском, Курском и Новопавловском направлениях.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 180 боестолкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении противник 6 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

Оккупанты атаковали возле Строевки: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 2 атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

Ворон штурмовал в районе Кругляковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового, Торского и в районе Серебрянского леса.

Противник атаковал вблизи Редкодуба: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны остановили 6 наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

Оккупанты наступали в направлении Григорьевки: смотрите на карте

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 10 боестолкновений в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часового Яра и Курдюмовки.

Шли бои возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспасского.

Захватчики атаковали в районе Дилиевки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка, Новая Полтавка, Ореховое и в сторону Новониколаевки, Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки.

Противник штурмовал в районах Троицкого: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлениях Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Багатира.

Россияне атаковали в направлении Багатира: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты 5 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

Оккупанты пытались прорваться возле Новоданиловки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении произошло 3 тщетные попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

Враг пытался продвигаться возле Казачьих Лагерей: смотрите на карте

На Курском направлении украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков.