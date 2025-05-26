Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку противник 6 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

Окупанти атакували біля Строївки: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 2 атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

Ворон штурмував у районі Кругляківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового, Торського й у районі Серебрянського лісу.

Противник атакував поблизу Рідкодуба: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 6 наступальних дій загарбників в бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам'янського.

Окупанти наступали у напрямку Григорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 10 боєзіткнень у напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру та Курдюмівки.

Точилися бої біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського.

Загарбники атакували у районі Диліївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка, Нова Полтавка, Горіхове та в бік Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки.

Противник штурмував у районах Троїцького: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря.

Росіяни атакували у напрямку Багатиря: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти 5 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

Окупанти намагалися прорватися біля Новоданилівки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку відбулося 3 марні спроби ворога просунутися уперед поблизу населеного пункту Козачі Лагері.

Ворог намагався просуватися біля Козачих Лагерів: дивіться на карті

На Курському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників.