Где россияне прячут свои склады с боеприпасами: военная сводка от Свитана

В российском городе Торопец объявили эвакуацию. Все из-за взрыва после атаки по вражескому складу боеприпасов и ракет. По этому поводу в СБУ отметили, что в том городе украинские Силы обороны "стерли с лица земли большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ".

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан разобрал удар по российскому складу.

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Взрыв на складе боеприпасов

По словам эксперта, россияне все свои склады прячут под границами с НАТО, ведь прекрасно понимают, что оттуда никто не собирается на них нападать. Ядерные склады, "Оленья", "Мурманск", несколько баз флота – это все со стороны НАТО.

То есть спрятали склад от Украины как можно дальше на 500 – 600 километров, но там 100 километров до стран Балтии. Соответственно к границе с НАТО ближе, чем к украинской. Однако мы все же получили,

– рассказал Роман Свитан.

Он отметил, что 500 – 600 километров это рабочий радиус практически всех наших дальних средств поражения. Для того, чтобы состав сдетонировал, нужно, чтобы прилетело серьезное количество взрывчатки. Как минимум, от 100 килограммов и более. Россияне хранили на складе, как всегда, все навалом и соответственно оно сдетонировало.

Взрыв в Мариуполе

Ракетное подразделение Военно-морских сил ВСУ нанесло удар по складам российской армии в поселке Глубокое Мариупольского района, Донецкой области. Роман Свитан предположил, что, скорее всего, работала ракета "Нептун".

На вооружении в военно-морских силах находятся береговые ракетные комплексы "Нептун", которые созданы из базовой ракеты "воздух – корабль" Х-35, Х-35У. Их приземлили и получился хороший береговой ракетный комплекс противокорабельный. Тогда пошли еще дальше и улучшили систему наведения – соответственно эти ракеты могут работать и по наземным целям.

В Мариуполе, скорее всего, что это был оперативный состав. Однако он довольно эпично выгорел, ведь была поражена большая площадь,

– отметил военный эксперт.

"Соответственно почти весь состав отминусовался не дойдя до линии боевого соприкосновения. Это сохранение жизней наших ВСУ", – добавил Свитан.