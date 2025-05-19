Россия наступает на Боровую и "поглощает" Торецк: обзор фронта от ISW

Оккупанты продолжают наступление вдоль всей линии фронта. Недавно враг имел успех на двух направлениях.

Владимир Зеленский заявил, что россияне находятся в постоянном наступлении на всей линии фронта в течение нескольких месяцев. В Институте изучения войны оценили ситуацию на поле боя по состоянию на 18 мая, передает 24 Канал.

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Где Россия имела успех

По данным аналитиков, оккупанты продвинулись на Харьковщине, а именно в направлении Боровой.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, свидетельствуют о продвижении российских сил на юг от Грековки и на северо-восток от Новомихайловки. Оба населенных пункта расположены на юго-восток от Боровой.

Враг продвинулся в направлении Боровой: смотрите на карте

Также враг имел успех в Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, свидетельствуют о недавнем продвижении России в юго-западной части Яблоновки, что на запад от Торецка.

Оккупанты имели успех на Торецком направлении: смотрите на карте

На других направлениях захватчики продолжали наступательные действия, но достичь подтвержденных успехов им не удалось. Так, российские военкорры сообщали о якобы продвижении вражеских сил в юго-восточной части Новополя, а также на восточных и южных окраинах Зеленого Поля. Оба населенных пункта расположены на Новопавловском направлении возле границы с Днепропетровской областью.

Кроме того, они рассказывали о контратаке украинских сил вблизи Свободного Поля, которое тоже расположено вблизи админграницы Донетчины и Днепропетровщины.

Также враг сообщал о контратаке ВСУ вдоль трассы Т-0504 (Покровск – Константиновка).

Оккупанты говорят о захвате Богдановки и Багатира, что на юго-восток от Новопавловки, впрочем, эксперты не подтверждают это заявление.