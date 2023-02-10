В Укрэнерго дали прогнозы по свету после массированной атаки
Враг нанес очередной ракетный удар по Украине в пятницу, 10 февраля. Вновь пострадала критическая инфраструктура.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона рассказал о ситуации со светом после массированной атаки. Об этом сообщает 24 Канал.
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Какая ситуация со светом в Украине
Он отметил, что Россия нанесла серьезный удар. Более того, враг начал свою атаку еще ночью, выпустив по Украине иранские беспилотники.
Масштаб повреждений значителен: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций. Мы как раз набрали хороший восстановительный ход наших генерирующих мощностей,
– подчеркнул он.
По словам Кудрицкого, сегодняшняя вражеская атака скорректировала планы по возобновлению генерации, но "катастрофы снова не произошло". "Россиянам в четырнадцатый раз не удалось достичь своей цели – вызвать долговременный блэкаут по всей Украине", – добавил глава правления НЭК Укрэнерго.
Где самая сложная ситуация
Кудрицкий подчеркнул, что на 10 февраля самая сложная ситуация в Харькове. "Мы планируем в течение выходных возобновить работу некоторых энергообъектов, которые были повреждены сегодня. Критическая инфраструктура Харькова запитана. Мы работаем над тем, чтобы в Харькове ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране. Но на это нужно определенное время", – объяснил он.
Также он отметил, что все еще нужно оценить масштаб разрушений, чтобы сказать точнее о последствиях обстрелов. Кудрицкий добавил, что еще предстоит поработать над полным восстановлением объектов вокруг Одессы, обеспечивающих питание города и Одесского района.
Но ситуация уже улучшилась, если мы сравним с тем, что было в субботу и воскресенье. Было анонсировано, что местное облэнерго уже тестирует плановые графики отключений,
– добавил председатель правления НЭК Укрэнерго.
Что известно о последней массированной атаке
- 10 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, есть попадание в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди.
- По данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из районов Каспийского моря и Волгодонска, выпускавших ракеты Х-101 и Х-555. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
- Противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр" (включая ночные пуски). Силами обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе Shahed-136/131.