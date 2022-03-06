Где самая сложная ситуация с наступлением врага: данные ОП

Россияне пытаются наступать на Николаев. Также оккупанты нацелились на север от города. Хотят развернуться на Южно-украинскую АЭС.

Однако Николаев ловко защищается. Вчера пытался высадиться десант – наши сбили 4 вражеских вертолета, а десантников взяли в плен. Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

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По словам Арестовича, россияне не надеялись, что на этом направлении будет так тяжело.

На Харьковщине ВСУ пошли в контрнаступление.

На севере Киевщины враг окончательно запутался. Наши войска наносят по оккупантам и ракетные и артиллерийские удары.

Враг захватил Бучу и Гостомель. Россияне держат мирных жителей в заложниках.

Кроме того, оккупанты окружили Мариуполь. Это тоже горячая точка.

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