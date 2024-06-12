Практически везде россияне давят, – Свитан сказал, что происходит на фронте

Ситуация на Восточном фронте остается довольно сложной. Враг атакует украинские подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь нашего государства.

К сожалению, оккупанты имеют определенные успехи. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал 24 Каналу участки фронта, где самая сложная ситуация.

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Переняли тактику Украины

Роман Свитан рассказал, что положительная динамика у россиян практически везде – от Старомайорского Донецкой области до Купянска Харьковской области.

Мощно оккупанты давят в районе Ивановского, что неподалеку Бахмута. Село расположено в низменности и не удобно для обороны. Однако украинские военные на данный момент удерживают часть населенного пункта.

Враг продвигался возвышенностями несколько месяцев, переняв перенял опыт Сил обороны. Поэтому пытаются по высотам окружить Ивановское и оттеснить оттуда украинский гарнизон. Российское "победобесие" не соответствует действительности.

Хотя, если говорить об общем положении на Восточном фронте, практически везде россияне давят,

– подчеркнул военный эксперт.

Враг выполнил поставленную задачу

Также, по словам Свитана, не менее сложной является ситуация возле населенных пунктов Урожайное, Угледар, Новомихайловка в сторону Константиновки, Очеретино, Курахово Донецкой области.

Противник уже почти дошел до Карловки и Карловского водохранилища, пройдя Нетайлово. Несколько лучше ситуация вблизи Часового Яра, одновременно серьезные бои продолжаются в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества.

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Давят захватчики на Торское, Терны и Макеевку. То есть в целом сложное положение в Донецкой и Луганской областях. А все потому, что пришлось часть резервов и бригад перебрасывать на север Харьковщины.

Россияне выполнили задачу Харьковской операции – оттянули наши войска, уменьшили их плотность на Восточном направлении. В то же время сами начали двигаться на Востоке,

– отметил полковник запаса ВСУ.

"Это просчитанный план врага. Мы не были достаточно готовыми к нему, не было заявленного оружия и личного состава. Сейчас положение несколько улучшаем. Поставка боеприпасов ускоряется. У россиян еще есть время давить, пока не запустится вся логистическая цепочка", – добавил он.

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